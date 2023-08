Porto Alegre Servidores municipais aceitam proposta de reajuste salarial da prefeitura de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2023

Ficou acertado que a gestão quitará o percentual de 3,21% do total de 5,79%, a ser pago em agosto sobre os valores de julho Foto: Alex Rocha/PMPA (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O Simpa (Sindicato dos Municipários de Porto Alegre) aceitou a proposta de reajuste salarial proposta pelo prefeito Sebastião Melo ao entregar documento confirmando a decisão em reunião com o chefe de Gabinete, André Coronel, nesta terça-feira (1º). Ficou acertado que a gestão quitará o percentual de 3,21% do total de 5,79%, a ser pago em agosto sobre os valores de julho.

O prefeito recebeu a categoria no início de julho no Centro Administrativo Municipal Guilherme Socias Villela quando ambas as partes avançaram na proposta aceita agora pela entidade. A prefeitura também se comprometeu a pagar um completivo aos servidores cujos vencimentos básicos sejam inferiores ao salário mínimo nacional.

No final de junho, a administração pagou o reajuste de 10% no vale-alimentação e a primeira parcela (2,5%) da reposição salarial referentes à inflação de 2022, ambos com acréscimos retroativos a maio.

Desde o início da gestão, o governo busca o diálogo para desenvolver uma política de valorização dos servidores. “A prefeitura está sempre disposta a construir alternativas viáveis e fará um esforço para valorizar o trabalho dos servidores dentro da realidade orçamentária”, afirma Melo.

Em 17 de julho, a prefeitura também antecipou a primeira parcela do 13º salário pelo segundo ano consecutivo. A medida abrangeu mais de 34 mil servidores ativos e inativos da administração direta e da indireta.

Histórico

Na primeira relação de política salarial, foi construída reposição de 10,06% referentes à inflação de 2021, o que não ocorria desde 2017; reajuste de 25% no vale-alimentação, que estava sem correção desde 2016; além do pagamento de progressões ainda do biênio 2012-2014.

Ainda, houve a antecipação inédita de 50% do 13º salário em julho do ano passado. Também houve avanços na recomposição dos quadros: 132 concursos e processos seletivos realizados entre 2021 até maio de 2023, 15 concursos estão em andamento e 5.621 servidores foram nomeados, sendo que destes 1.705 são do quadro de efetivos.

Servidores municipais aceitam proposta de reajuste salarial da prefeitura de Porto Alegre

2023-08-01