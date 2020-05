Notas Capital SES faz novos pagamentos aos municípios

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Com recursos do Tesouro do Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira a SES (Secretaria Estadual da Saúde) repassou um total de R$ 56,5 milhões a municípios gaúchos. Desse valor, R$ 13,5 milhões correspondem à décima-segunda parcela da dívida gerada por gestões anteriores do governo gaúcho, ao passo que o restante se refere ao pagamento mensal de programas municipais de saúde.

