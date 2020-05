Notas Capital 200 detentos gaúchos produzem máscaras

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Dados da Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários) indicam que, no momento, cerca de 200 detentos de diversas regiões do Rio Grande do Sul atuam na produção de máscaras de proteção facial contra o coronavírus. A cada três dias trabalhados, um dia de prisão é reduzido na sentença. A iniciativa abrange instituições penais de Porto Alegre e Região Metropolitana, dentre outras.

