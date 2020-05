Notas Capital Ação solidária beneficia artistas da dança

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

A prefeitura de Porto Alegre retomou a parceria com a Asgadan (Associação Gaúcha de Dança) e outras entidades para a campanha em benfício de artistas do segmento que enfrentam dificuldade em meio à pandemia. Com isso, a partir desta quarta-feira, doações de alimentos serão recebidas das 10h ao meio-dia na Rua da República nº 433, sala 101 (Cidade Baixa). Telefone: (51) 98623-5646.

