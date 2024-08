Acontece Sesc-RS lança acervo on-line com acesso gratuito a mais de 40 mil obras literárias

13 de agosto de 2024

Bibliotela está disponível a partir desta semana

O Sesc-RS lançou nesta segunda-feira (12) a Bibliotela, uma plataforma digital com mais de 40 mil obras literárias que podem ser acessadas gratuitamente. O acervo está disponível no site www.sesc-rs.com.br/bibliotela e conta com e-books de todos os gêneros: obras de mais de 500 editoras que podem ser lidas em smartphones, tablets e computadores, com possibilidade de leitura offline. Além disso, centenas de audiobooks também serão disponibilizados.

“Promover o acesso à leitura é um dos objetivos do Sesc-RS, expresso através de nossas bibliotecas físicas, bibliotecas móveis, espaços de leitura e as centenas de atividades literárias que realizamos anualmente no Estado. Esta plataforma chega para ser mais uma opção de leitura a crianças, jovens e adultos”, destaca a gerente de Cultura do Sesc-RS, Luciana Stello.

Qualquer pessoa residente no Rio Grande do Sul poderá fazer uso da Bibliotela, desde que possua a Credencial Sesc, que pode ser feita gratuitamente, pelo público em geral, pelo site www.sesc-rs.com.br/credencial, aplicativo do Sesc-RS ou em qualquer Unidade do Sesc no Estado. Para acessar o acervo literário, o interessado solicita adesão junto à biblioteca presencial do Sesc de sua cidade, cujos endereços e contatos podem ser consultados na página do projeto. Caso o município não possua uma biblioteca do Sesc, a solicitação deve ser feita através do e-mail bibliotela@sesc-rs.com.br. O acesso à Bibliotela, em ambos os casos, é liberado por dez dias, sem limite de títulos, e pode ser renovado mediante a disponibilidade de cadastros.

A Rede de Bibliotecas do Sesc-RS atende tanto ao público infantil e juvenil quanto ao público adulto. Disponibiliza o acesso à literatura de lazer, informativa e didática, com o objetivo de despertar o gosto pela leitura através de atividades literárias como contação de histórias, sarau literário, clube de leitura, feira de troca de livros, entre outras. Todas as bibliotecas disponibilizam grande variedade de títulos de diferentes gêneros, entre clássicos e contemporâneos nacionais e estrangeiros, revistas, jornais, etc. Todos os serviços são gratuitos. Atualmente, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc conta com 24 bibliotecas entre as fixas, em Unidades Operacionais, as Escolares, as Unidades Móveis – BiblioSesc e Espaços de Leitura.

2024-08-13