Venda de ingressos para show da turnê "Soweto 30" dia 8 de dezembro é reaberta

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2024

Show celebra os 30 anos do grupo m,usical com retorno dos vocalistas Foto: Thais Marques Foto: Thais Marques

A turnê que celebra 30 anos do grupo musical Soweto tem nova data e lugar pra acontecer. Adiado devido às enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul no mês de maio, o espetáculo que também marca o retorno do cantor Belo aos vocais do grupo, vai acontecer dia 8 de dezembro na área externa do Centro de Eventos Fiergs (Av. Assis Brasil, 8787 – Sarandi).

Sucesso nos anos 90 e um dos principais grupos de pagode do país, o Soweto começou a rodar o Brasil no dia 20 de abril de 1994, quando a turnê estreou na capital paulista, cidade natal dos integrantes Belo, Claudinho, Crisevertom e Dado Olliveira.

Sucessos como “Derê”, “Farol das Estrelas”, “Momentos”, “Tempo de Aprender”, “Mundo de Oz”, “Búzios e Tarô” e tantos outros, fazem parte do repertório a ser ouvido ao vivo pelos porto-alegrenses.

A reabertura da venda de ingressos começou nesta segunda-feira, dia 12 de agosto, e conta com valores variados disponíveis pelo site Bilheteria Digital. O show tem abertura dos portões prevista para 15h e classificação etária de +18 anos desacompanhados e menores de 16 acompanhado de responsáveis legais.

Tabela de preços:

Arena Premium – R$ 200,00

Arena Premium Meia Entrada – R$ 100,00

Arena Premium Solidário – R$ 100,00

FrontStage Inteiro – R$ 440,00

FrontStage Meia Entrada – R$ 220,00

FrontStage Solidário – R$ 220,00

Open Bar – R$ 500,00

