Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2024

São 12 semanas entre setembro e dezembro Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS), integrante do Sistema FIERGS, lançou a edição 2024 do IMEX Imersão Executiva para Lideranças: Transformando desafios em oportunidades, um programa realizado em parceria com a Governança Orgânica. Serão 12 semanas, de setembro a dezembro, com todas as atividades realizadas on-line ao vivo.

O programa prevê a estruturação, implementação e operacionalização de Comitês nas empresas, aproximando profissionais experientes, com vivência em colegiados. Além da vivência nos Comitês, também terá aulas ministradas pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e a participação de seus conselheiros e profissionais.

O programa busca apoiar empresas afetadas pelas cheias, fortalecer a gestão estratégica de recursos e impulsionar a tomada de decisão garantindo a sustentabilidade e perenidade dos negócios. Serão abordados temas como pessoas, operação, finanças, estratégia e visão de futuro. A intenção é encontrar formas para minimizar os impactos das enchentes, fortalecer a gestão estratégica de recursos, incentivar o protagonismo empresarial e melhorar a gestão de riscos e garantir a sustentabilidade da recuperação a longo prazo.

Desde 2010, o IEL-RS impactou mais de 450 líderes e 400 empresas, abordando temas essenciais como inovação, excelência em gestão, alianças estratégicas, governança corporativa, transformação digital, liderança e produtividade.

