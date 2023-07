Cultura Sesc-RS, Ieacen e Fundação Theatro São Pedro assinam termo para ocupação do Teatro Oficina Olga Reverbel

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2023

Formalização do acordo de cooperação ocorreu na terça-feira e já disponibiliza editais para grupos cênicos. Foto: João Boeira Foto: João Boeira

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para movimentar o cenário das artes cênicas do estado com maior participação dos grupos do interior, foi assinado na noite desta terça-feira (11), um termo de cooperação entre o Sesc-RS, a Secretaria Estadual da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Artes Cênicas (Ieacen), e a Fundação Theatro São Pedro (FTSP). A iniciativa visa descentralizar a ocupação do Teatro Oficina Olga Reverbel, no Complexo Cultural do Theatro São Pedro, em Porto Alegre, onde ocorreu o evento de formalização da parceria. O Lab Multipalco contará com dois eixos de atuação: o formativo, que tem o seu primeiro curso previsto para outubro, e a ocupação descentralizada, que já conta com dois editais disponíveis para inscrição nesta quarta-feira (12).

“Estamos impulsionando e dando largos e concretos passos na construção da história das artes cênicas do nosso estado. Trabalhamos com resistência proativa e entendemos que arte é ocupar. E nós estamos em ocupação e muito ocupados”, afirmou a diretora do Ieacen, Gabriela Munhoz. Durante o discurso, o gerente de Cultura do Sesc-RS, Silvio Bento, destacou a qualidade dos trabalhos gaúchos, historicamente incentivados pela entidade. “Com o Sesc-RS, procuramos trabalhar as potencialidades do interior e a iniciativa busca tornar os grupos mais presentes na capital. Sabemos o quanto é significativo ter esse espaço, pois temos trabalhos incríveis no estado e, às vezes, falta essa vitrine. Estamos orgulhosos dessa parceria”, declarou.

A secretária estadual da Cultura, Beatriz Araujo, agradeceu a parceria com o Sesc e citou que esta é mais uma das realizações que vêm sendo feitas por meio do investimento do governo do Estado na cultura. “Quero agradecer a confiança que o Sesc está depositando no projeto. Por muitas vezes, eu vi o Sesc como aquele que cuidava da cultura no RS e em muitos estados brasileiros, quando os governos estaduais se omitiam e deixavam de atender as demandas mínimas da cultura. Hoje, a gente tem no Rio Grande do Sul um Sesc potente e uma Secretaria da Cultura muito engajada e muito potente também, com recursos do Tesouro para trabalhar e para investir”, disse Beatriz.

A união de várias frentes para a concretização da ideia foi destacada pelo presidente da FTSP, Antônio Hohlfeldt, que acredita que o acordo mudará a história do segmento cultural. “A partir de um espaço foi possível articular entidades, pessoas e ideias. Temos pela frente um projeto fantástico”, disse. A noite, que contou ainda com a apresentação da Orquestra Jovem do Theatro São Pedro, foi finalizada com a manifestação do desejo da secretária em movimentar o local: “Estamos terminando o Multipalco e vamos entregar ele assim: vivo, pulsante, com pessoas usando. Esse espaço é para todos. Estamos iniciando um momento novo nas artes cênicas do RS e não tenho dúvidas de que vamos fazer muito bonito”, afirmou.

Editais abertos para o segundo semestre

Já estão abertos dois editais que visam oportunizar que artistas de todo o estado, especialmente os do interior, usufruam do espaço cultural da cidade. Eles podem ser acessados através das redes sociais do Ieacen. Os inscritos serão selecionados por uma curadoria para apresentações ainda em 2023.

O primeiro edital contempla espetáculos de Teatro, Dança e Circo para a temporada “Atos e Cenas”, que terá apresentações nas quartas-feiras, 19h, entre outubro e dezembro. Serão dez trabalhos selecionados – que podem ser estreias ou não, com classificação adulta ou infantil – além de cinco suplentes. A inscrição pode ser feita até o dia 26 de agosto. Eles receberão um subsídio de R$ 1.000, isenção da taxa do teatro, apoio com logística de transporte, hospedagem e alimentação, e ficarão integralmente com os recursos das bilheterias.

Já o segundo edital é exclusivo a espetáculos de Dança. A temporada “Dança no Oficina” terá sessões nas quintas-feiras, 19h, entre outubro e novembro. Serão cinco trabalhos selecionados, além de dois suplentes. As inscrições vão até o dia 2 de setembro.

Para ambos editais, os trabalhos serão avaliados por comissão curadora das entidades organizadoras, levando em conta critérios de consistência da concepção artística; criatividade e inovação; inclusão e diversidade; estratégias de produção; montagem e divulgação; além do impacto socioeconômico do projeto. A habilitação e os resultados finais serão divulgados no Diário Oficial do Estado e redes sociais do Ieacen, da Secretaria Estadual da Cultura, do Theatro São Pedro e do Sesc-RS.

O Teatro Oficina Olga Reverbel, no Complexo Cultural do Theatro São Pedro, foi pensado para receber espetáculos experimentais e tem capacidade para até 120 espectadores. Sua planta comporta três diferentes tipos de composições das arquibancadas, o que pode alterar a disposição entre artistas e plateia de acordo com cada produção.

Editais de ocupação do Teatro Oficina Olga Reverbel/Porto Alegre – Sesc-RS

Temporada “Atos e Cenas”, para espetáculos de Teatro, Dança e Circo

Edital: https://cultura.rs.gov.br/upload/arquivos/202307/12111817-edital-atos-e-cenas-do-rs-1.pdf

Temporada: de 04/10 à 13/12, com sessões às quartas-feiras, 19h

Inscrições: até 26/08

Temporada “Dança no Oficina”, para espetáculos de Dança

Edital: https://cultura.rs.gov.br/upload/arquivos/202307/12111821-edital-danca-no-oficina-vf.pdf

Temporada: de 26/10 à 30/11, com sessões às quintas-feiras, 19h

Inscrições: até 02/09

