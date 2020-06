Acontece Sesc-RS promove arraial virtual nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto: Divulgação/ Facebook Sesc-RS)

Quem pensou que ficaria sem festa junina este ano por conta da pandemia do novo coronavírus está muito enganado, pode tirar as vestimentas caipiras do armário. Nesta quarta-feira (24), acontece o Arraial Virtual da Maturidade, às 15h, no Facebook do Sesc-RS.

A festa é aberta para toda a comunidade. O evento contará com uma rádio novela preparada pelo Sesc Montenegro, casamento caipira com as equipes de Carazinho e Ijuí, dança da quadrilha direto de Santa Maria e brincadeiras organizadas pelo Sesc Redenção.

Para participar, basta entrar na página no horário do arraial com roupas e comidas típicas em suas casas, pois a tarde promete ser de muita alegria e diversão.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece