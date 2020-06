Acontece Unimed doa 10 toneladas de alimentos para ações sociais na Capital

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Primeira-dama Tainá Vidal destacou a reponsabilidade social da empresa e a parceria com o Município. Foto: Maria Ana Krack/PMPA Primeira-dama Tainá Vidal destacou a reponsabilidade social da empresa e a parceria com o Município. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

A prefeitura recebeu a doação de 10 toneladas de alimentos, organizados em cestas básicas, pela Unimed Porto Alegre, para atender as ações sociais durante a pandemia. Com a participação do prefeito Nelson Marchezan Júnior por videoconferência, a entrega foi oficializada nesta terça-feira (23). A doação integra a campanha Adote uma Comunidade, iniciativa da primeira-dama Tainá Vidal. A prefeitura adquiriu 17 mil cestas básicas e já arrecadou mais de 30 mil cestas em doações.

Para o prefeito Marchezan, ações como a doação de alimentos da Unimed devem servir de exemplo para ampliar a rede de solidariedade e engajar a sociedade como um todo.

“É muito simbólico esse momento, pelo que a Unimed representa e pela estrutura e histórico de parcerias com a cidade de Porto Alegre. Serão muitas famílias beneficiadas, que estão nos nossos cadastros. E temos o desafio, como poder público, de buscar os vulneráveis, que não se encontram em nenhum cadastro, que possam receber auxílio”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

A primeira-dama Tainá Vidal destacou a responsabilidade social da empresa e a parceria nas ações sociais da prefeitura. “Neste gesto vocês demonstram também amor ao próximo. A fome não espera as coisas mudarem. Tenho ido a várias comunidades e as mães de família me pedem que não deixemos faltar comida na mesa dos seus filhos para evitar um desvio de comportamento social deles”, enfatizou.

A Unimed é parceira da prefeitura na Campanha do Agasalho desde 2017. Este ano optaram por doar alimentos. “O propósito da instituição é cuidar e atender as maiores necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade neste momento”, afirmou o vice-presidente do Conselho Administrativo, Alexei Gobbi.

Também participaram da videoconferência o secretário de Desenvolvimento Social e Esporte, Itacir Flores, o vice-presidente da Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), Joel Lovatto; e, pela Unimed, o gerente de Relações Institucionais, Gerson Silva; a superintendente de RH, Andressa Giongo; a gerente administrativa de Pessoal, Luciane Custódio; e a analista de Responsabilidade Socioambiental, Kelly Oliveira.

Distribuição

A prefeitura já entregou mais de 30 mil cestas básicas. A distribuição pela Fasc é feita mediante cadastro realizado nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) e Serviço de Atendimento Familiar da região em que as famílias necessitadas moram.

