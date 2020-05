Acontece Sesc Santa Cruz do Sul e Colégio Mauá promovem torneio de xadrez gratuito e online

Por Redação O Sul | 27 de Maio de 2020

(Foto: Divulgação/ Sesc Santa Cruz do Sul)

Para quem gosta de jogar xadrez, aqui vai uma boa notícia. O Sesc Santa Cruz do Sul e o Colégio Mauá vão promover a primeira edição do Torneio de Xadrez Online, neste próximo domingo, dia 31 de maio. A ação conta com o apoio da Unisc.

A competição será realizada pela plataforma Lichess das 18h às 19h30. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site, até o dia e horário do evento.

O torneio terá a arbitragem do tetracampeão do circuito amador de xadrez de Santa Cruz do Sul e professor de xadrez do Colégio Mauá, Flávio Henrique Schedler. Os três primeiros colocados ganharão como premiação medalhas, que deverão ser retiradas no Sesc (Rua Ernesto Alves, 1042). O regulamento está disponível no site.

