Por Redação O Sul | 27 de Maio de 2020

(Foto: Divulgação/ Ospa)

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) vai reviver a trajetória de alguns dos principais compositores latinos. Neste sábado (30), às 17h, a quinta edição do projeto OSPA Live destacará peças do período barroco e um repertório popular, característico do século 20, marcado pela presença do violão.

O programa vai contar com as obras de Heitor Villa-Lobos (1887-1959), Marin Marais (1656-1728), Manuel de Falla (1876-1946), Astor Piazzolla (1921-1992) e Thiago Colombo (1981-). O recital será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da OSPA, e será apresentado pelo instrumentista da OSPA Érico Marques (oboé) e pelo músico convidado Thiago Colombo (violão). A direção artística é do maestro Evandro Matté.

