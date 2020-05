Acontece Faculdade Senac Porto Alegre está com inscrições abertas para cursos de pós-graduação

Por Redação O Sul | 27 de Maio de 2020

(Foto: Divulgação)

Conforme a pesquisa do IBGE, divulgada no dia 15 deste mês, o desemprego aumentou em todas as regiões do Brasil durante o primeiro trimestre de 2020, reflexo da pandemia da Covid-19. Com 1,2 milhão de pessoas a mais na fila de quem busca colocação no mercado de trabalho, sabe-se que conhecimento é poder, e de acordo com o mais recente levantamento do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), quem concluiu um curso de pós-graduação tem maiores oportunidades profissionais.

Assim, a Faculdade Senac Porto Alegre está com inscrições abertas para os cursos de pós-graduação presenciais com início das aulas marcadas para o segundo semestre deste ano. São 8 especializações com vagas abertas. Todos os cursos têm foco nas demandas do mercado de trabalho, material didático próprio, publicações e um corpo docente especializado.

Confira os cursos:

– Especialização em Comunicação e Marketing Estratégico – 360h

– Especialização em Controladoria, Perícia e Auditoria Econômico Financeiro – 360h

– Especialização em Desenvolvimento de Aplicações para Dispositivos Móveis – 360h

– Especialização em Gerenciamento de Projetos – 372h

– Especialização em Gestão de Negócios – 360h

– Especialização em Inteligência de Mercado com Data Science – 360h

– Especialização em Liderança Coaching e Gestão de Pessoas – 360h

– Especialização em Moda, Mídia e Mercado – 360h

Para mais informações e inscrições acesse o portal do Senac RS.

