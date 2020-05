Acontece Anhanguera promove edição do Carreira Em Pauta com live exclusiva

Por Redação O Sul | 27 de Maio de 2020

(Foto: Reprodução/ Site Carreira em Pauta)

A Anhanguera de Porto Alegre realizará nesta quarta-feira (27), mais uma edição do Carreira Em Pauta com o tema Conectando Propósito, Conhecimento e Protagonismo. Realizada pelas instituições de ensino da Kroton em todo o país, a iniciativa gratuita e aberta ao público, tem o objetivo de oferecer periodicamente palestras e debates focados no desenvolvimento, novas habilidades e competências profissionais.

Nesta edição, o público participa de uma live exclusiva com o educador executivo Alê Prates, profissional com 12 anos de atuação no mercado de educação executiva e mais de 700 apresentações em todo o Brasil que já impactaram mais de um milhão de pessoas.

“Primeira vez no formato virtual, adaptamos a iniciativa para que as pessoas desfrutem de novos conhecimentos e habilidades, sobretudo neste período desafiador, além de proporcionar a oportunidade de fazer networking”, afirma Joel Fernando Borella, diretor da unidade.

A live gratuita terá início às 19h30 e os participantes receberão certificados ao final. Os interessados em participar podem se inscrever clicando aqui.

