Por Redação O Sul | 27 de Maio de 2020

(Foto: Reprodução/ You Tube Senar RS)

Aproveitar os alimentos que tem em sua propriedade para o preparo de receitas é uma alternativa que se tornou ainda mais importante em tempos de prevenção à Covid-19. Devido a isso, o Senar-RS organizou uma transmissão ao vivo para falar sobre alimentação saudável e como aproveitar integralmente os alimentos, que significa reduzir as idas ao mercado e a exposição ao novo coronavírus.

As convidadas para falar sobre o assunto são: a psicóloga Andrea Urack Krug, que falará sobre a relação entre o equilíbrio emocional e a alimentação e a nutricionista cooperada da UNITEC, Veridiana Marx, que dará orientações sobre como mudar a relação com a comida, já que as mudanças do período também têm impulsionado muitas pessoas a adotarem maus hábitos alimentares. A live será transmitida no canal do Senar-RS no Youtube, nesta quinta-feira (28), a partir das 19h.

