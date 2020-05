Acontece Responsabilidade social das empresas em debate no Lide Talks

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Foto: Divulgação

Os impactos da responsabilidade social das empresas no desenvolvimento da sociedade estarão em debate, nesta quarta-feira (27), das 12h às 13h45min, na webinar ao vivo LIDE Talks, promovida pelo LIDE RS.

A transmissão on-line reúne o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, Catarina Paladini; o presidente do Conselho de Administração da Parceiros Voluntários, Daniel Santoro; o sócio diretor da Goldsztein Patrimonial e presidente do Conselho do Instituto Cultural Floresta, Cláudio Goldsztein; e o conselheiro da Fiergs e consultor da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, Marcino Fernandes Rodrigues Junior. Como mediador, o presidente do LIDE RS, Eduardo Fernandez.

Segundo o secretário Paladini, “neste momento tão difícil, marcado pela pandemia, ficou muito claro o quanto é importante a união de forças e a sinergia entre o papel do Estado, o propósito das empresas e as necessidades da sociedade para o seu desenvolvimento como um todo”.

Já o presidente do Lide RS, Eduardo Fernandez, considera que “a troca de experiências entre governo e empresas, neste debate, certamente servirá como referência para aqueles que desejem implementar ações, beneficiando diretamente seus públicos internos e externo e, por consequência, levando bem-estar às comunidades onde atuam”.

Serviço

Evento: LIDE Talks

Data: 27/05/2020

Horário: das 12h às 13h30min

Link para inscrição: https://bit.ly/3gfsRNa

Após inscrição acessar: www.liders.com.br/lidetalks

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece