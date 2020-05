Rio Grande do Sul Ferramentas Dtools realiza campanha de solidariedade na pandemia de coronavírus

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Empresa promove a campanha "De Mão Em Mão: Um quilo de alimento pode salvar o dia" Foto: Divulgação Empresa promove a campanha "De Mão Em Mão: Um quilo de alimento pode salvar o dia". (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O difícil momento que a sociedade tem vivido por conta das consequências da Covid-19 tem obrigado as pessoas a reinventarem as formas de interação social. Os profissionais da saúde são unânimes ao afirmar que todo mundo deve fazer sua parte para impedir a proliferação do coronavírus. Da mesma forma, agora a marca gaúcha de ferramentas Dtools conta com a ajuda de seus clientes para formar uma corrente de solidariedade.

Foi pensando nas pessoas que perderam sua forma de sustento que a empresa criou a campanha “De Mão Em Mão: Um quilo de alimento pode salvar o dia”. Trata-se de uma parceria com ferragens e lojas de material de construção do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina que consiste em colocar na entrada do estabelecimento uma caixa com as instruções: quem tiver condições coloca ali dentro um quilo de alimento não-perecível, e quem estiver precisando (ou

que conheça alguém necessitado) pode pegar. Uma ação simples, mas que põe cada cidadão como protagonista de um ato que pode realmente salvar o dia de uma família brasileira.

Mais de 150 lojas de material de construção e ferragens já aderiram à ideia. Essa iniciativa faz parte da série de ações da campanha De Mão Em Mão, que engloba ainda doações de panos de limpeza multiuso, luvas e outros utensílios úteis a hospitais da região metropolitana de Porto Alegre que atuam no combate ao novo coronavírus.

“Estamos trabalhando em duas frentes com o projeto De Mão Em Mão: doações para hospitais e ações que poderão ajudar muitas pessoas de forma ágil, uma ação simples que nossos clientes puderam replicar rapidamente”, explica Luciele Schumacher, gerente de marketing da Dtools.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul