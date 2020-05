Rio Grande do Sul Sulgás dá desconto para cliente que enviar medição de gás

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

Desconto é de R$ 23,90 Foto: Divulgação/Sulgás Desconto é de R$ 23,90. (Foto: Divulgação/Sulgás) Foto: Divulgação/Sulgás

Em meio à pandemia de coronavírus, a Sulgás está realizando um projeto de medição de consumo de gás natural oferecido a clientes que não tenham medição remota nos segmentos residencial, comercial e industrial.

Os clientes selecionados já foram comunicados e podem participar novamente neste mês, informando a leitura de consumo de gás natural diretamente no Portal do Cliente ou no App Sulgás Digital, reduzindo assim a circulação de pessoas nas unidades de consumo.

O cliente que enviar a medição e tiver a informação validada pela Sulgás receberá um desconto de R$ 23,90 na fatura correspondente. Caso a fatura seja inferior a R$ 23,90, o desconto será igual ao valor cobrado.

