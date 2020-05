Economia Petrobras aumenta o preço da gasolina nas refinarias pela quarta vez neste mês

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

O repasse do aumento nas refinarias para o consumidor final não é imediato Foto: USP Imagens O repasse do aumento nas refinarias para o consumidor final não é imediato. (Foto: USP Imagens) Foto: USP Imagens

A Petrobras aumenta em 5% o preço da gasolina nas refinarias nesta quarta-feira (27). Já o valor do diesel sobe 7%, informou a estatal.

Esse é o quarto aumento no preço da gasolina neste mês, em meio a uma recuperação nos valores do petróleo, que influenciam os reajustes da companhia. Com isso, o combustível acumula alta de 45% nas refinarias em maio.

No caso do diesel, esse é o segundo reajuste neste mês. No dia 18, o preço já havia sido reajustado em 8%.

O repasse dos aumentos nas refinarias para o consumidor final não é imediato e depende dos donos de postos de combustíveis, que avaliam fatores como a margem de lucro e os impostos.

