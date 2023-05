Acontece Setcergs realiza simulado de emergência no transporte de produtos

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2023

Iniciativa ocorrerá no dia 19 de maio, em Nova Santa Rita. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Rio Grande do Sul (Setcergs) promove, no dia 19 de maio, um simulado de emergência, visando preparar as empresas associadas e conscientizar a população sobre os cuidados que devem ser tomados em caso de acidente no transporte de produtos perigosos e não perigosos, especialmente em relação à preservação ambiental.

A iniciativa, parte do programa de segurança viária, será realizada em uma área ambiental no município de Nova Santa Rita. O trabalho está sendo desenvolvido em parceria com a Ambipar, empresa especializada em atendimento a emergências e soluções ambientais.

“Além de ser um requerimento legal previsto no regulamento do transporte de produtos perigosos, também é uma oportunidade das empresas entenderem o processo que é necessário quando acontece um acidente. Todas as empresas possuem o Plano de Atendimento às Emergências – PAE, conforme NBR 15480 da ABNT e atende o previsto nas Resoluções 5.232 e 5.947 da ANTT, considerando os riscos de cada atividade. Este evento está previsto na sua grade de treinamentos e no seu Programa de Gerenciamento de Riscos e, onde na empresa tem uma pessoa com conhecimento das operações e dos requisitos legais”, explica Gilberto Cheiran, coordenador da Comissão de Produtos Perigosos do Setcergs.

O simulado permitirá aos participantes compreender a hierarquia de responsabilidades e ações a serem tomadas num caso de emergências. No local, haverá o seguinte cenário: um caminhão tanque carregado de produto a granel líquido perigoso, que é apontado como o mais crítico nos casos de emergência, e um veículo transportando IBC’s com produto químico perigoso e carga embalada não perigosa.

Haverá o choque do veículo carregado com IBC e carga embalada não perigosa com a traseira do veículo tanque, onde haverá vazamento nas válvulas do veículo tanque, vazamento do IBC e parte da carga embalada espalhada na pista.

A iniciativa é do Setcergs em parceria com a Ambipar, empresa especializada em gerenciamento de crises e atendimento a emergências envolvendo acidentes com produtos químicos e poluentes que afetem a saúde, o meio ambiente e o patrimônio, visando também atender requisito previsto no programa Segurança Viária do Setcergs.

Reunião preparatória

No dia 14 de abril, o grupo realizou uma visita técnica no espaço onde será realizado o simulado, na Fazendinha Nova Santa Rita. A comissão organizadora do simulado é formada por representantes de empresas e diversos órgãos envolvidos. Fazem parte, além do Setcergs: Prefeitura de Nova Santa Rita, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Secretaria Municipal da Segurança Pública, Defesa Civil Municipal, Polícia Rodoviária Federal, Samu e as empresas Cooperlíquidos e Rodofama.

Inscrições para o simulado: https://www.sympla.com.br/simulado-de-emergencia-setcergs__1972538

