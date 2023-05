Porto Alegre Trecho 3 da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, terá serviço de ambulância nos fins de semana e feriados

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2023

Disponibilidade de uma ambulância aos usuários é resultado de uma parceria entre a prefeitura, por meio da Smelj, com o Hospital Mãe de Deus e a Transul Foto: Mauro L. Moraes/SMELJ/PMPA

O Trecho 3 da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, onde estão localizadas 29 quadras esportivas, além de ciclovia e pista de skate, terá uma ambulância para atendimento nos fins de semana e feriados. O serviço ficará disponível entre 8h e 20h, até dezembro.

Segundo a secretária de Esporte, Lazer e Juventude, Débora Garcia, foi feito um projeto-piloto nos últimos dois feriadões de abril, com o veículo no local à disposição dos frequentadores da Orla. “A iniciativa foi comemorada pelos atletas e usuários que circulam naquele trecho, dando maior tranquilidade e segurança a todos. Em fins de semana, com muitas famílias no local, o número de crianças é grande, o que eleva a procura por atendimento devido a quedas e escoriações”, observou a titular da Smelj.

A disponibilidade de uma ambulância aos usuários é resultado de uma parceria entre a prefeitura, por meio da Smelj, com o Hospital Mãe de Deus e a Transul. A unidade móvel estará no estacionamento central, ao lado da base onde fica a viatura da BM.

