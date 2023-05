Mundo Maio terá chuva de meteoros de rastros do cometa Halley

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2023

O cometa Halley, o mais famoso de todos, é responsável por duas das principais chuvas de meteoros do ano: a de Eta Aquarídeos, em maio, e a de Orionídeos, em outubro Foto: Divulgação

As chuvas de meteoros ocorrem quando a Terra atravessa regiões onde há uma concentração maior de poeira cósmica, geralmente deixada por cometas ao executar suas longas órbitas ao redor do Sol. O cometa Halley, o mais famoso de todos, é responsável por duas das principais chuvas de meteoros do ano: a de Eta Aquarídeos, em maio, e a de Orionídeos, em outubro.

Para quem vive no Hemisfério Sul, os Eta Aquarídeos são uma das melhores chuvas de meteoros do ano. Vale a pena virar a madrugada e apreciar esse espetáculo celeste.

DIA 5 – Na penumbra

O primeiro eclipse lunar do ano será do tipo penumbral, quando a Lua passa apenas pela região menos escura da sombra terrestre. É um fenômeno sutil: apenas uma pequena diminuição no brilho da Lua será percebida. Infelizmente não será visível do Brasil, mas poderá ser acompanhado pela internet. O auge é às 14h53.

DIA 6 – Meteoros na madrugada

Na madrugada, acontece o pico dos meteoros Eta Aquarídeos, que são causados por grãos de poeira deixados pelo cometa Halley. Olhe para o Leste a partir das 2h. Quanto mais escuro o local da observação, mais meteoros você verá.

DIA 17 – Encontro ao amanhecer

A Lua minguante posiciona-se bem ao lado do planeta Júpiter nas horas que precedem o nascer do Sol, formando uma bela conjunção. Olhe para o Leste a partir das 4h30.

DIA 29 – Caça a Mercúrio

O desafio do mês é encontrar o planeta Mercúrio no céu da alvorada. Júpiter estará logo acima dele, o que pode facilitar um pouco a tarefa. Olhe para o Leste a partir das 5h.

