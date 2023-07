Mundo Um dos maiores filmes de ficção científica de todos os tempos estava prestes a se tornar uma série, até levar um golpe fatal

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2023

A série Metropolis de Sam Esmail está oficialmente cancelada.

Com Mr. Robot, Sam Esmail criou uma série aclamada que lhe abriu todas as portas em Hollywood. Assim, o diretor e roteirista trabalhou mais recentemente no que é provavelmente um dos projetos de série mais ambiciosos de todos os tempos: Metropolis, o remake do clássico homônimo de Fritz Lang de 1927.

Quase 100 anos depois do original, a história distópica de uma cidade grande dividida em duas classes deveria ser revivida em forma de episódios. Depois de sete anos, no entanto, ficou claro: a série Metropolis de Esmail nunca será lançada. Em meio a greve de roteiristas, o estúdio UCP (Universal Content Productions) cancelou o projeto.

Conforme relata o site Deadline, um dos principais motivos do fracasso de Metropolis é a greve dos roteiristas em Hollywood. Desde 2 de maio de 2023, todos os membros da WGA abandonaram o trabalho e estão em greve por uma compensação justa. Os roteiros de Metrópolis não puderam ser concluídos com antecedência.

De fato, as filmagens da primeira temporada de oito episódios deveriam ter começado na Austrália no verão, criando quase 4.000 empregos no país. Como a greve da WGA não tem fim à vista e a série já consumiu muito dinheiro na pré-produção, a UCP foi forçada a tomar a medida drástica de cancelar completamente o projeto.

Um lar para Metropolis já havia sido encontrado. A série deveria ser lançada no serviço de streaming Apple TV+, que abriga várias produções de prestígio. No final, porém, os custos não eram mais proporcionais ao sucesso que a série teria alcançado, de acordo com todos os cálculos.

Para Esmail, Metropolis não é o único projeto cancelado de ficção científica. Depois de Mr. Robot, ele também foi vinculado a um reboot de Battlestar Galactica. Até o momento, porém, o projeto não teve nenhum progresso significativo.

