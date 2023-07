Mundo Queda de avião em campo de golfe deixa um morto nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O monomotor Piper PA-32 caiu em uma área arborizada, na Carolina do Sul. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após a queda de um avião de pequeno porte em um campo de golfe na região do North Myrtle Beach, na Carolina do Sul. O acidente aconteceu próximo ao Barefoot Resort and Golf, na manhã desse domingo (2).

Segundo a rede de TV americana CBS, as primeiras equipes que chegaram ao local relataram que o monomotor Piper PA-32 caiu em uma área arborizada, próximo a uma estrada. Além disso, o acidente causou um incêndio, que foi rapidamente controlado, de acordo com uma publicação do North Myrtle Beach Fire Rescue no Facebook.

Um porta-voz da polícia local disse haver um “campo de destroços bastante significativo” no local do acidente, e afirmou que não tinha nenhuma informação sobre o estado de saúde das outras vítimas.

O avião, segundo os agentes, tinha quatro pessoas à bordo. Ele havia decolado há cerca de 10 minutos quando caiu. Nas redes sociais, usuários publicaram vídeos e fotos da fumaça escura causada pelo fogo. De acordo com as pessoas que estavam no entorno, o atendimento dos Bombeiros aconteceu rapidamente.

“Meu amigo e eu corremos em direção ao acidente, mas não conseguimos passar. O resgate dos bombeiros foi muito rápido”, escreveu um usuário.

Segundo o jornal Independent, este é o segundo acidente de avião de pequeno porte com mortos na região em apenas uma semana. No dia 25 de junho, uma aeronave caiu perto de Southport, a pouco mais de 100 quilômetros de Myrtle Beach.

A Administração Federal de Aviação e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes afirmaram que o acidente será investigado, e disseram que a área será interditada por aproximadamente dois dias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/queda-de-aviao-em-campo-de-golfe-deixa-um-morto-nos-estados-unidos/

Queda de avião em campo de golfe deixa um morto nos Estados Unidos

2023-07-02