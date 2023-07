Mundo Ataque a tiros em Baltimore, nos EUA, deixa dois mortos e dezenas de feridos

2 de julho de 2023

Polícia isola área após tiroteio em Baltimore. (Foto: Divulgação/Polícia de Baltimore)

Pelo menos duas pessoas morreram e 28 ficaram feridas em um ataque a tiros na cidade americana de Baltimore, no estado de Maryland. A polícia ainda está tentando identificar o suspeito e determinar a causa do incidente, que aconteceu durante um evento que reunia centenas de pessoas.

Uma mulher foi encontrada morta no local, e a segunda vítima, um homem, chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu. Outras 28 pessoas foram feridas e levadas a centros médicos da região. Pelo menos três vítimas estão em estado crítico.

Pouco depois das 12h30 (horário local), a polícia recebeu várias ligações sobre um tiroteio no bairro do Brooklyn na cidade, de acordo com o xerife Rich Worley. Centenas de pessoas participavam de um evento chamado “Brooklyn Day”. Segundo testemunhas, de 20 a 30 tiros foram disparados.

“Quando os policiais chegaram, identificamos várias vítimas com ferimentos de bala”, disse Worley em entrevista coletiva.

O prefeito de Baltimore, Brandon Scott, disse que não irá parar “até encontrar os covardes que decidiram atirar em dezenas de pessoas”.

“É uma tragédia absoluta que não precisava acontecer”, disse Scott, do Partido Democrata. “Isso novamente mostra os impactos e a necessidade de lidar com a proliferação excessiva de armas ilegais em nossas ruas e a capacidade dos que não deveriam tê-las de colocar as mãos nelas.”

Os Estados Unidos têm a maior taxa de mortes por armas de fogo de todos os países desenvolvidos. Segundo a organização Violence Archive (GVA, na sigla em inglês) foram 20.200 mortes em tiroteios em 2022. O incidente deste domingo foi pelo menos o 337º deste ano, de acordo com o GVA, que define um “tiroteio em massa” como um incidente com arma de fogo no qual quatro ou mais pessoas são feridas ou mortas.

Ataque a tiros em Baltimore, nos EUA, deixa dois mortos e dezenas de feridos

2023-07-02