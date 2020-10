Geral Sete em cada dez investidores de criptomoedas têm medo de perder tudo

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2020

O investimento em criptomoedas encaixa-se no segmento de renda variável e pode trazer perdas em alguns momentos. (Foto: Reprodução)

O investimento em criptomoedas encaixa-se no segmento de renda variável e, como tal, varia e pode trazer perdas em alguns momentos. Com uma volatilidade mais intensa do que a maior parte das ações, esse mercado tem mais riscos e quem participa dele parece ter essa noção.

Sete em cada dez, ou 75,4%, dos participantes deste mercado têm medo de perder tudo que foi investido, segundo levantamento da BlueBenx, fintech especializada no mercado de criptomoedas, com 310 investidores. Já 17,7% temem não obter o lucro esperado e 6,9% afirmam não ter nenhuma preocupação.

Apesar das ressalvas da maior parte dos investidores, 96% deles acreditam que os investimentos em criptomoedas em períodos de instabilidade e crise, como o atual, podem trazer mais rentabilidade do que as opções mais conhecidas e tradicionais.

Avaliação do mercado

Quando questionados sobre a avaliação do mercado e comparação com outras modalidades de investimentos, 66,3% acreditam que as criptomoedas são mais vantajosas e rentáveis, 15,20% afirmam que elas oferecem mais lucros que a renda fixa e 2,3% pensam que os ativos digitais são mais acessíveis do que outro tipo de renda variável. Por outro lado, 16,2% responderam que não acreditam que existe uma opção melhor que a outra.

Dos investidores de cripto, 32,5% aumentaram em 50% os recursos aplicados, 22,50% mantiveram os mesmos valores desde o início das aplicações e 11,60% aumentaram entre 10% e 20% seus investimentos.

Sobre o futuro, 86% dos investidores afirmaram que pretendem complementar essa carteira daqui para frente, sendo que 47,10% planejam fazer isso nos próximos três meses e 18,40% querem aumentar os investimentos daqui um mês.

Sobre diversificação de carteira, além dos cripto ativos, 41,7% afirmaram aplicar em renda fixa (Tesouro Direto, CDB, LCI e LCA), 38,6% optam por renda variável (fundos imobiliários, fundos de investimentos e ações) e 19,7% aplicam apenas no mercado de criptomoedas atualmente.

A busca por criptomoeda para diversificação da carteira foi apontada como o principal motivo para o investimento por três em cada dez (29,5%) investidores pesquisados.

Contudo, o maior objetivo do investimento é ter maior rentabilidade, segundo 68% dos pesquisados, e 91,6% perceberam essa maior rentabilidade. A menor parte, 2,5%, investe apenas por curiosidade. As informações são do jornal Valor Econômico.

