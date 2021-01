Variedades Sete hábitos que prejudicam a sua saúde bucal para eliminar de vez

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Na correria do dia a dia, é comum colocarmos alguns objetos na boca sem perceber. (Foto: Reprodução)

Na correria do dia a dia, é comum colocarmos alguns objetos na boca sem perceber. Apesar de hábitos como roer unhas, lápis ou tampas de canetas e cortar linhas com os dentes parecerem inofensivos, na verdade prejudicam a saúde bucal e devem ser evitados ao máximo.

Mastigar gelo, mascar chicletes e palitos de madeira ou até mesmo abrir embalagens plásticas e garrafas com os dentes podem ser práticas altamente nocivas. “Os dentes foram feitos para que a pessoa possa mastigar”, explica o odontólogo Edmilson Pelarigo, diretor clínico da OrthoDontic. “Esses comportamentos podem gerar fraturas na estrutura dental. Muitas vezes, mesmo sendo íntegra, sem nenhuma restauração, se a pessoa forçar, pode haver uma quebra do dente”, complementa.

Segundo o especialista, a ansiedade é uma causa frequente para o surgimento desse tipo de problema, que deve ser evitado sempre que possível: “Muitas vezes, o hábito nocivo é onde a pessoa descarrega aquele nervosismo, mas todos esses comportamentos podem desgastar a estrutura de esmalte, quebrar os dentes e ainda trazer danos para a gengiva”.

Além de prejuízos à saúde dental, da língua, das gengivas e da boca como um todo, alguns hábitos ainda podem trazer efeitos colaterais em outras áreas, como resultado da ingestão de forma quase imperceptível de substâncias químicas. “Toda estrutura que se coloque na boca, como plásticos, resinas e produtos que de alguma forma a pessoa possa estar ingerindo sem perceber, pode causar sérios problemas digestivos”, diz Edmilson.

Em tempos de pandemia, os cuidados devem ser redobrados, uma vez que a boca é uma das principais vias de contaminação. Por isso, o uso de máscaras se torna indispensável; e hábitos como molhar o dedo na língua para desgrudar a sacola do supermercado ou para contar dinheiro devem ser abandonados: “O maior cuidado neste momento é com o coronavírus. Para evitar esse risco de contágio, não se deve colocar a mão na boca nem nos olhos”.

O odontólogo também chama atenção para a necessidade de substituição das escovas de dentes a cada três meses, no máximo. “A escova tem uma vida útil, em razão do desgaste das cerdas. Um problema maior que pode ser causado por bactérias presentes em escovas muito usadas é a endocardite, doença infecciosa que afeta o endocárdio, revestimento interno do coração. Muitos dos problemas cardíacos registrados hoje são resultado de bactérias de origem bucal”, finaliza. Descubra quais são os hábitos que prejudicam a sua saúde bucal.

Roer unhas: Causa o desgaste do esmalte dos dentes.

Mascar chicletes: Também causa o desgaste do esmalte dos dentes e aumenta o risco de desenvolvimento de cáries.

Morder lápis, palitos de dente e tampas de canetas e abrir embalagens e garrafas com os dentes: Desgasta o esmalte dentário e eleva o risco de fraturas nos dentes, além de propiciar a ingestão de substâncias químicas nocivas ao organismo.

Cortar fios com os dentes: Desgasta o esmalte dentário e pode levar a fraturas nos dentes.

Utilizar escovas de dentes desgastadas: Aumenta o risco de contaminação por bactérias que podem levar à endocardite, doença infecciosa que afeta o coração.

Molhar o dedo na língua para desgrudar a sacola do supermercado ou para contar dinheiro: Além de ser anti-higiênico, esse hábito aumenta o risco de contaminação por doenças como a Covid-19. Evite!

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades