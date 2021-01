Variedades Sete conselhos para se destacar na academia em 2021

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2021

Em termos de eficácia, ter um planejamento deixa mais fácil saber quais exercícios são mais benéficos para você. (Foto: Reprodução)

Está cansado de fazer academia e não ver os resultados? Chega disso em 2021. Separamos uma lista com sete itens pra você virar o destaque na malhação!

1-Alimentação

Infelizmente, comer uma pizza inteira não é exatamente a nutrição que seu corpo precisa. Mas nem pense em ir treinar de estômago vazio! Seus músculos não conseguem ter uma boa performance sem algum “combustível”. Já que seu corpo usa carboidratos para ter energia, seria inteligente escolher carboidratos saudáveis, aliados a proteína para ingerir uns 90 minutos antes de ir treinar.

2-Aquecimento

O objetivo do aquecimento é aumentar o fluxo sanguíneo no grupo de músculos que você vai exercitar durante aquele exercício. Isso te dá uma maior amplitude de movimento. Por isso, se você começa a academia sem aquecer, você corre o risco de distender algum músculo ou não ter um aproveitamento tão bom do seu treino quanto poderia.

3-Planejamento

Em termos de eficácia, ter um planejamento (de um profissional confiável de preferência) deixa mais fácil saber quais exercícios são mais benéficos para você. Um plano não só vai te manter na linha, como também vai diminuir as chances de você pular algum aparelho ou parar de treinar 15 minutinhos antes.

4-Variedade

Ir para a academia todos os dias, mas fazer sempre a mesma sequência de exercícios não vai trazer muitos benefícios ao seus treinos. Seu corpo acaba se adaptando a movimentos específicos, por isso fica mais difícil ganhar força ou flexibilidade sem trocar o movimento. É por isso que se aumenta a carga. Você faz um exercício até que pareça fácil para o seu corpo, e então modifica a carga ou o número de repetições. O mesmo vale para outros tipos de exercícios. Se você apenas correr e correr e correr, pode acabar desgastando suas articulações e resultar em lesões.

5-Descanso

Independentemente de seu nível de treinamento, todos precisamos de, pelo menos, um ou dois dias para descansar. Não dar tempo para o corpo se recuperar pode resultar em overtraining. Mas há uma diferença entre dias de descanso completo e dias de recuperação ativa. Qual deles e quantas vezes fazer depende muito do seu objetivo e nível de treinamento. Em cada semana, tente tirar um dia de descanso completo, e um para fazer alguma outra atividade além da academia. Se você corre todos os dias, tire um dia para fazer natação, por exemplo.

6-Estipular metas

Se perguntarmos para as pessoas porque elas vão à academia, as respostas mais frequentes provavelmente seriam “perder peso” ou “ter um corpo mais bonito”. Mas essas são respostas genéricas demais. É importante ter metas a curto prazo, como emagrecer tantos quilos até o meio do ano, por exemplo, e a longo prazo, como atingir o que você considera ser o seu peso ideal. Sem essas metas, fica fácil esquecer o porque de você estar se exercitando em primeiro lugar, o que só facilita uma desistência.

7-Respeitar a individualidade

Algo fácil de se esquecer quando se está na academia, é que todos ali estão buscando diferentes objetivos. Enquanto uma pessoa está tendo problemas para perder alguns quilos, outra está suando para conseguir ganhar os mesmos quilos, mas todos começam do zero. Atletas profissionais também começaram como você um dia, por exemplo. Portanto, embora ter um colega de academia seja bacana e ajude a te manter motivado, não baseie seus resultados nos dele. Se exercitar é algo totalmente sobre você.

