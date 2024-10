Geral Sete membros de equipe de remo de Pelotas e treinador morrem após carreta tombar sobre van no Paraná; delegação voltava ao RS após participar de competição em São Paulo

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a carreta, conduzida por um homem de 30 anos, que se feriu levemente, teria perdido os freios. (Foto: Reprodução)

Nove pessoas morreram, na noite de domingo (20), em um acidente envolvendo uma carreta, uma van e um carro no quilômetro 665 da BR-376, em Guaratuba (PR). Entre as vítimas, estão sete integrantes de uma equipe de remo de Pelotas, no Sul do RS, com idades entre 15 e 20 anos. Os outros dois mortos têm 43 anos (o coordenador da equipe) e 52 anos (o motorista da van).

Os atletas do projeto Remar para o Futuro voltavam do Campeonato Brasileiro de Remo, realizado em São Paulo. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a carreta, conduzida por um homem de 30 anos, que se feriu levemente, teria perdido os freios, colidindo na traseira da van, que foi projetada para a frente e bateu na traseira do automóvel, dirigido por um homem que estava sozinho e não se feriu.

A van saiu da pista e ficou debaixo da carreta, que tombou sobre o veículo. A tragédia ocorreu por volta das 21h40min. Havia dez pessoas na van. Um adolescente de 17 anos que estava no veículo foi resgatado com vida. Ele teve ferimentos leves e foi levado a um hospital.

Confira a lista das vítimas divulgada pela Prefeitura:

– 1 – Samuel Benites Lopes, 15 anos;

– 2 – Henri Fontoura Guimarães, 15 anos;

– 3 – João Pedro Kerchiner, 17 anos;

– 4 – Helen Belony, 20 anos;

– 5 – Nicole da Cruz, 15 anos;

– 6 – Angel Souto Vidal, 16 anos;

– 7 – Vitor Fernandes Camargo, 17 anos;

– 8 – Oguener Tissot (coordenador), 43 anos;

– 9 – Ricardo Leal da Cunha (motorista), 52 anos;

– Sobrevivente: João Milgarejo, 17 anos.

A prefeitura de Pelotas decretou luto oficial de uma semana no município em razão do acidente. A prefeita Paula Mascarenhas se encontrou com familiares na manhã dessa segunda (21).

O governador do RS, Eduardo Leite, lamentou a tragédia. “Recebo com imensa tristeza a notícia do trágico acidente no Paraná, que tirou a vida de nove pessoas, entre elas, sete jovens de Pelotas, atletas do projeto Remar para o Futuro, criado durante a minha gestão como prefeito. Eles estavam representando nosso Estado com muita honra e talento. Esses jovens eram exemplos de dedicação, superação e orgulho para todos nós. Estavam no auge de suas carreiras, conquistando medalhas e levando o nome do nosso Rio Grande ao topo em uma competição de grande relevância nacional, o Campeonato Brasileiro Unificado, disputado em São Paulo. Já entrei em contato com a Secretaria de Segurança Pública para que se mobilize junto às autoridades do Paraná, oferecendo todo o apoio necessário às famílias e garantindo que tudo que estiver ao nosso alcance seja feito neste momento tão doloroso. Minhas orações estão com as famílias e amigos. Que encontrem forças para enfrentar essa perda. O Rio Grande do Sul está de luto”, afirmou o chefe do Executivo nas redes sociais.

