Economia Sete países mais ricos do mundo planejam impor teto para preço de petróleo russo

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2022

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, confirmou que os líderes estavam planejando discutir o limite proposto em detalhes. (Foto: Reprodução/Twitter)

Em mais um passo na tentativa de minar a economia russa, líderes do G7 pretendem fechar um acordo para limitar o preço de compra do petróleo do país. As exportações de óleo são uma das principais fontes de receita da Rússia, e os recursos são usados para financiar a guerra na Ucrânia.

Com o teto a ser imposto a Moscou, as nações do G7 querem abalar a ofensiva russa. A medida também beneficia seus governos, muitos deles compradores de petróleo russo, e que têm se visto obrigados a lidar com a alta do custo dos combustíveis e da energia.

De acordo com fontes, o mecanismo só permitiria o transporte de petróleo e derivados russos vendidos abaixo de um limite acordado. Embora esse acordo possa ser fechado pelos países, ainda não está claro se os líderes serão capazes de definir detalhes específicos, como o nível do teto de preço, antes do final da cúpula.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, confirmou que os líderes estavam planejando discutir o limite proposto em detalhes, mas que havia “muitos desafios” a serem superados.

“Estamos prontos para tomar uma decisão junto com nossos parceiros, mas queremos ter certeza de que o que decidirmos terá um efeito negativo na Rússia e não um efeito negativo em nós mesmos”, disse Michel a repórteres na cúpula.

Um funcionário do governo alemão afirmou que, embora as questões que precisam de solução não sejam triviais, o grupo está no caminho de encontrar um acordo. Os EUA também estão confiantes de que uma resolução será encontrada, opinou um funcionário de alto escalão do governo Biden.

Segundo o jornal inglês Financial Times, nesta segunda-feira, países parceiros convidados para a cúpula se juntam aos líderes do G7 para debater o limite de preço. Entre eles estão Índia, que se tornou uma grande compradora de petróleo russo com desconto desde a invasão da Ucrânia, além de Argentina, África do Sul, Senegal e Indonésia.

Em maio, a União Europeia concordou com uma proibição gradual dos embarques de petróleo russo por via marítima, permitindo temporariamente que as entregas de petróleo por oleoduto continuassem. Os EUA já proibiram as importações de petróleo russo, enquanto o Reino Unido planeja eliminá-las até o final deste ano.

Importação de ouro proibida

Na cúpula, o presidente dos EUA, Joe Biden, e os líderes do Reino Unido, do Canadá, do Japão anunciaram a proibição de novas importações de ouro da Rússia, em mais uma rodada de sanções como resposta à invasão russa da Ucrânia.

Há expectativa que Alemanha, Itália e França também se juntem e limitem as importações do metal precioso.

Embora as sanções ocidentais para punir a Rússia tenham fechado amplamente os mercados europeu e americano à commodity da segunda maior mineradora de ouro do mundo, a promessa do G7 marcaria uma separação total entre a Rússia e os dois principais centros comerciais do mundo, Londres e Nova York. As informações são da agência de notícias Bloomberg.

