Brasil Sete pessoas morrem e mais de 30 ficam feridas em acidente com ônibus que levava torcedores do Corinthians

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2023

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o veículo transportava 43 passageiros, sendo que sete deles morreram no local do acidente Foto: Reprodução O veículo não possui registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros. (Foto: Itatiaia) Foto: Reprodução

Sete pessoas morreram após um ônibus com torcedores do Corinthians capotar no quilômetro 520 da rodovia Fernão Dias, na Grande Belo Horizonte (MG), na madrugada desse domingo (20). Segundo o Corpo de Bombeiros, outros 36 ocupantes ficaram feridos, 27 deles precisaram de atendimento médico e foram encaminhadas a hospitais da região.

Em nota, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que o veículo não possui registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros e, portanto, a viagem é considerada irregular.

O ônibus seguia para Taubaté (SP) e havia deixado a capital mineira após o jogo do time paulista contra o Cruzeiro na noite anterior. Conforme os bombeiros, alguns passageiros afirmaram que o motorista gritou que o veículo estava sem freios.

A concessionária que administra o trecho, Arteris Fernão Dias, informou que o condutor perdeu o controle quando entrou em uma curva, bateu contra um barranco e capotou.

“Estava quase todo mundo dormindo, mas algumas pessoas perceberam que ele estava correndo e os meninos da frente pediram para ele dar segurada. O motorista falou que perdeu o freio. Nesse momento foi um desespero, comecei a gritar para todo mundo acordar e o ônibus já capotou”, disse uma sobrevivente.

O tenente Fernando Frois, do Corpo de Bombeiros mineiro, explicou que a região do acidente, localizada na Serra de Igarapé, “é um trecho sinuoso, bastante perigoso, que requer muita atenção do condutor que ali trafega”.

O ônibus foi contratado por uma subsede da Gaviões da Fiel do Vale do Paraíba, em São Paulo, e levava torcedores de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté e Pindamonhangaba.

Havia 43 pessoas no veículo, dez das quais ficaram presas às ferragens. O ônibus pertence à empresa CFV Martins Transportes e tinha placa de Jacareí.

Notas de pesar

O Corinthians e a Gaviões da Fiel divulgaram notas de pesar:

“O Sport Club Corinthians Paulista manifesta seu pesar pelas vítimas fatais do acidente ocorrido na madrugada deste domingo (20), na rodovia Fernão Dias, envolvendo o ônibus que levava torcedores que estavam em Belo Horizonte para apoiar a equipe durante a partida contra o Cruzeiro, na noite anterior”.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se manifestou no início da tarde lamentando o acidente e prestando solidariedade aos parentes das vítimas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também foi às redes lamentar o acidente. “Precisamos de paz e de veículos de transporte em boas condições nas estradas, porque não há como recuperar vidas perdidas”, escreveu o petista.

Outros clubes se manifestaram lamentando o acidente e se solidarizando com os parentes das vítimas.

2023-08-20