Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2020

Algumas plantas têm propriedades importantes para eliminar as energias negativas da casa. (Foto: Reprodução)

As plantas têm múltiplas funções: além de trazerem sombra, ar fresco e deixarem a casa mais bonita, algumas espécies têm propriedades importantes para eliminar as energias negativas da casa. É o que afirma o sacerdote Wiccaniano Brendan Orin. Ele cresceu em meio à natureza do interior paulista, onde aprendeu, na prática, sobre o respeito e a convivência direta tanto com a lavoura quanto com as árvores e ervas silvestres.

Para aproveitar ao máximo os benefícios de diferentes espécies, é preciso ter uma rotina de atenção e cuidados com elas, incluindo água, adubo e luz solar quando necessários. “A Wicca, que é a minha religião, tem seus Deuses como a própria natureza e entende que tudo o que dela faz parte, é sagrado. Por isso, é preciso cuidar das suas plantas: elas precisam gostar de você para te ajudar. É uma troca!”, conta Brendan.

Ele indica 7 plantas para eliminar a energia negativa da casa e trazer alegria:

1. Alecrim

“Além de trazer um perfume delicioso, tem propriedades cicatrizantes e antissépticas que podem auxiliar por meio de chás, emplastros, banhos e escalda-pés. O alecrim promove a saúde e a alegria e auxilia na concentração, sendo excelente para ambientes de estudo e trabalho. Dica: deixe ele perto da janela, porque ele adora a luz do Sol!”

2. Pimenteira

“A pimenteira é excelente, mas deve ser colocada do lado de fora de portas e janelas. Ela absorve energias negativas, portanto, quando deixada dentro de casa, pode acabar carregando o ambiente.”

3. Hortelã

“Outra erva que todos deveriam ter em casa é a hortelã. Suas propriedades mágicas conferem alegria, leveza e diversão, deixando qualquer ambiente amigável e divertido”. Colocando um pé de hortelã no jardim ou horta da sua casa, você ainda pode usar as folhas para fazer molhos, chá quente ou frio e temperar saladas.

4. Comigo-ninguém-pode

“Excelente para afastar a inveja, sendo indicada para ambientes como hall de entrada, lavabo e outros espaços em que as pessoas não ficam por muito tempo”. Vale lembrar que é preciso ter cuidado ao manusear esta planta, porque sua seiva pode causar coceira. Ela também deve ser deixada longe do alcance de animais domésticos e crianças. Confira quatro espécies para enfeitar a casa sem riscos.

5. Flores do campo

“O crisântemo e a margarida são ótimas transmutadoras de energia, enchendo a casa de luz, energia positiva e coragem. Minha indicação é tê-las plantadas em jardineiras e vasos que podem ser deixados na sala de jantar ou no quarto das crianças, mas que possam ser movidos com frequência para áreas externas.”

6. Café

“Excelente para trazer energia durante o dia. Deixe na cozinha ou na sala de jantar, desde que o ambiente seja bem iluminado.”

7. Bambu

“Ótima planta para barrar a nocividade trazida pela água do banheiro. Pode ser colocada em vasos com cristais e outras plantas rasteiras. Como ele precisa de luz indireta, costuma adaptar-se bem a esse ambiente, deixando um clima despojado e retendo essa energia de água suja e corrente, que costuma minar a prosperidade e a saúde da casa.”

