Brasil Setembro de 2024: temperaturas altas e seca no Brasil

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2024

Embora o ar frio ainda cause períodos de frio intenso, especialmente no RS e em SC, os picos de calor estão se tornando mais frequentes. (Foto: Ricardo Wolffenbuttel/Secom/Divulgação)

O mês de setembro de 2024 traz consigo uma combinação de temperaturas elevadas e precipitação abaixo da média, acompanhadas de variações significativas entre as regiões do Brasil. A previsão indica um cenário climático preocupante, com impactos que podem se estender para diversos setores, incluindo saúde, agricultura e energia.

As temperaturas previstas para setembro estarão significativamente acima da média histórica, com elevações entre 3°C e 5°C em grande parte da região central do Brasil. Isso inclui os estados de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, parte de Minas Gerais, Tocantins, Rondônia, sul do Amazonas, centro-sul do Pará, leste do Acre e oeste do Maranhão.

Veja as variações de temperatura e clima por região, conforme a Climatempo:

Sul

As temperaturas variam consideravelmente ao longo do mês. Embora o ar frio ainda cause períodos de frio intenso, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, os picos de calor estão se tornando mais frequentes. Há também a possibilidade de ondas de calor no norte e oeste do Paraná.

Sudeste

O tempo continua seco, praticamente sem chuvas, com temperaturas acima da média no interior de São Paulo e oeste de Minas Gerais. No entanto, as noites permanecem amenas a frias em grande parte da região, com poucas quedas acentuadas de temperatura, concentradas em São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio De Janeiro. Ondas de calor são esperadas.

Centro-Oeste

O calor aumenta ainda mais, e a umidade relativa do ar permanece baixa. Em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, as temperaturas podem ultrapassar os 40°C em muitos dias, mas ainda há possibilidade de picos de frio intenso em partes desses estados. As temperaturas sobem também em Goiás e no Distrito Federal, com ondas de calor previstas.

Norte

O tempo é mais seco no centro-sul da região, com aumento das temperaturas e calor intenso. No extremo norte e oeste do Amazonas, há mais umidade, resultando em um clima abafado.

Nordeste

A umidade continua elevada na faixa leste, mas a chuva segue diminuindo. O tempo permanece abafado, mas sem calor intenso nessas áreas. No interior e costa norte, o tempo fica mais seco e o calor é intenso a extremo, especialmente no oeste da Bahia, Maranhão e Piauí.

Abaixo da média

Há indicação de precipitações entre 30mm e 50mm abaixo da média histórica, especialmente nas regiões do Norte, incluindo partes do Amazonas, Pará, Roraima, e Mato Grosso. Áreas em laranja claro, como no Norte, Centro-Oeste e Sudeste, registram precipitações entre 10mm e 30mm abaixo da média.

Algumas regiões, como o leste do Nordeste e algumas partes do Sul, deverão ter chuvas dentro da média para o mês de setembro.

Queimadas

A combinação de calor intenso e baixa umidade favorece um cenário de queimadas exacerbadas em diversas regiões do Brasil. A seca na faixa norte, especialmente nos rios como o Madeira e o Purus, ambos afluentes do Amazonas, já apresenta níveis críticos. Além disso, a redução dos reservatórios de água pode impactar diretamente o fornecimento e o custo da energia elétrica, agravando ainda mais as condições socioeconômicas e ambientais do País.

