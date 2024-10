Economia Setor de serviços no Brasil frustra expectativas ao interromper dois meses de alta

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2024

Um dos resultados negativos foi registrado pelos transportes, com queda de 0,4%, devido, principalmente, à retração de 4,0% do transporte aéreo. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O volume de serviços no Brasil frustrou as expectativas e recuou 0,4% em agosto, interrompendo dois meses seguidos de expansão e depois de atingir patamar recorde. Na comparação com o mesmo mês do ano passado foi registrada expansão de 1,7% no volume de serviços, de acordo com os dados divulgados nessa sexta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os resultados ficaram bem aquém das expectativa em pesquisa da Reuters de altas de 0,2% na comparação mensal e de 3,6% na anual. Agora, o setor está 15,0% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia), e 0,4% abaixo de julho de 2024, quando marcou o ponto mais alto da série histórica.

Mesmo com a surpresa negativa em agosto, este foi apenas o terceiro mês no ano em que o setor de serviço mostra recuo no volume, uma vez que vem se beneficiando do bom desempenho da economia em meio a um mercado de trabalho positivo e inflação baixa, dando impulso à atividade.

Ao mesmo tempo, no entanto, levanta um sinal de alerta sobre a inflação. O Banco Central no mês passado iniciou um ciclo de aperto monetário com alta de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros, a 10,75%, e são esperadas mais elevações nas duas últimas reuniões de 2024.

Duas em cinco

O IBGE destacou que em agosto houve perdas em duas das cinco atividades pesquisadas. Informação e comunicação recuou 1,0%, em um resultado influenciado principalmente pela perda de 6,6% em serviços audiovisuais.

“A queda da receita dos cinemas está relacionada ao fato de julho ter sido um mês de recesso escolar e ir ao cinema é um programa bem comum nessa época do ano. Assim, tivemos uma queda nas receitas das salas de cinema em agosto frente a julho”, disse o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo.

O outro resultado negativo foi registrado pelos transportes, com queda de 0,4%, devido, principalmente, à retração de 4,0% do transporte aéreo (-4,0%).

Por outro lado, mostraram avanços outros serviços (+1,4%) e serviços prestados às famílias (+0,8%). Já o setor de serviços profissionais, administrativos e complementares ficou estável em agosto.

No mês, o índice de atividades turísticas ficou estável frente a julho, quando recuou 0,8%. Com isso, o segmento de turismo fica 6,9% acima do patamar de fevereiro de 2020 mas 0,8% abaixo do ponto mais alto da série, de fevereiro de 2014. As informações são do portal de notícias Terra.

