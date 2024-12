Porto Alegre Setores de emergência do Hospital de Clínicas serão fechados durante dois meses para reforma

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2024

Medida será adotada a partir de 23 de janeiro, mediante plano contingencial. (Foto: Clóvis S. Prates/HCPA)

Os setores de emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre para crianças e adultos serão desativados por mais de dois meses, a partir de 13 de janeiro. Segundo a instituição, a medida é necessária para a realização de obras estruturais fundamentais e urgentes para a segurança das equipes, pacientes e familiares – os espaços precisam estar desocupados.

Conforme acertado com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), durante o período será deflagrado um plano de contingência capaz de garantir assistência a pacientes graves e urgentes encaminhados por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A estratégia envolve a retomada parcial do atendimento na emergência para adultos, do 36º dia de obras em diante.

No foco do planejamento de continuidade estão casos especiais. A lista inclui pacientes de transplante ou câncer, bem como indivíduos acometidos de complicações cirúrgicas de pós-operatório.

De acordo com o titular da SMS, Fernando Ritter, instituições de alta complexidade da capital gaúcha estarão preparadas para absorver pacientes encaminhados pelo Samu): “A execução dos serviços neste momento é crucial para assegurar ambiente seguro a todos”.

Os três prontos-atendimentos (PA) de Porto Alegre – Bom Jesus, Lomba do Pinheiro e Cruzeiro do Sul – também estarão de sobreaviso às demandas que surgirem no período. O mesmo vale para a UPA Moacyr Scliar. Os endereços são informados no site prefeitura.poa.br.

Reparos e melhorias

A obra abrangerá a reconstrução completa do piso, incluindo a substituição do contrapiso por material de resistência superior, e instalação de revestimentos em paredes já desgastadas. Também serão implementados espaços de triagem e acolhimento, além de uma nova sala de prescrição para pacientes de curta permanência.

De forma concomitante será realizada limpeza de dutos do sistema de ar condicionado em ambas as emergências conforme exigência do plano de manutenção, operação e controle (PMOC), em conformidade com a Lei Federal nº 13.589, de 2018. “A aquisição de novo aparelho de angiografia vai exigir instalação robusta para passagem de cabos, que será feita no mesmo período”, ressalta a direção do Hospital de Clínicas.

Instituição federal

O “Clínicas” (como a população costuma chamá-lo) é uma instituição pública, integrante da rede de hospitais universitários do Ministério da Educação e vinculada academicamente à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A maioria de seus atendimentos é realizada no âmbito do SUS, mas também é prestada assistência por meio de convênios particulares.

Atuando desde 1971, é um dos principais esteios da assistência pública à saúde da população gaúcha, oferecendo atendimento de excelência e alta complexidade em amplo rol de especialidades. As atividades de ensino de graduação e pós-graduação, lado a lado com a UFRGS, têm formado gerações de profissionais familiarizados e comprometidos com as melhores práticas e a humanização da assistência.

A pesquisa produzida no HCPA, por sua vez, introduz novos conhecimentos, técnicas e tecnologias que beneficiam toda a sociedade, além de formar novas gerações de pesquisadores, alimentando um ciclo de renovação e evolução permanentes.

(Marcello Campos)

