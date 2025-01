Porto Alegre Bairros de Porto Alegre ficam alagados: em um dia, mais de metade da chuva esperada no mês

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2025

Segundo a meteorologia, instabilidade deve dar lugar a tempo firme até o dia 10. (Foto: Ana Crack Arquivo/PMPA)

Transcorridos mais de sete meses desde as enchentes recordes de maio do ano passado, os primeiros dois dias do novo ano em Porto Alegre foram marcados pela repetição de um cenário que preocupa a população da cidade, ainda que em menor proporção: ruas tomadas pela água, falta de luz e outros transtornos. Conforme a empresa Metsul Meteorologia, só na quarta-feira (1º) choveu mais que a metade da média prevista para o mês.

Houve regiões da capital gaúcha em que tal marca foi atingida em menos de uma hora – determinados pontos não precisaram mais que 30 ou 45 minutos para tal. Foi o caso de bairros da Zona Norte, que estão entre os mais afetados pela catástrofe ambiental de maio.

Nas redes sociais, moradores de áreas alagadas postaram gravações de imagens feitas com o celular. Bueiros vertendo água em grandes quantidades, carros abrindo caminho por entre a água, ameças de alagamento rondando residências em zonas como a Cidade Baixa e o bairro São João, por exemplo. Não faltaram questionamentos e cobranças às autoridades municipais.

Os problemas abrangeram, ainda, quedas de árvores e sinaleiras de trânsito inoperantes. O transporte por metrô, recentemente retomado no trecho de Porto Alegre, permaneceu indisponível ao público entre as estações da Trensurb no Mercado Público (Centro Histórico) e Farrapos (Zona Norte).

“Em algumas ruas da cidade, especialmente do 4º Distrito [Zona Norte[, as cenas de ruas tomadas pelas águas com o não funcionamento das casas de bombas recordou as dos mês de maio na enchente”, ressaltou o site metsul.com.

Ainda de acordo com a empresa especializada, a intensidade da precipitação (que teve uma reprise na madrugada dessa quinta-feira) está associada ao calor, que beirou os 35ºC na Grande Porto Alegre, estimulando a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical com chuva forte a intensa e rajadas de vento acima dos 70 km/h: “Foi o que causou o temporal na capital, deixou mais de 100 mil clientes sem energia na área da CEEE Equatorial”.

Uma massa de ar quente e úmido proporcionou ambiente favorável à formação do temporais, principalmente da tarde para a noite, em decorrência do aquecimento diurno. “Trata-se de uma condição bastante típicos do verão em que calor e umidade se combinam para gerar nuvens carregadas na segunda metade do dia com pancadas de chuva e não raro temporais localizados”, explica a empresa.

Interior gaúcho

O começo do ano foi de temporais também no Interior e Litoral, com tempestades localizadas, especialmente em cidades das Metades Sul e Leste do mapa gaúcho. Isoladamente, registraram-se vendavais e queda de granizo, inclusive nessa quinta-feira.

Conforme dados da estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Jaguarão, as rajadas de vento atingiram 97 km/h durante forte temporal com chuva na cidade fronteiriça com o Uruguai. Ainda no Sul gaúcho, tempestades severa atingiu a cidade do Rio Grande hoje, mas foi o granizo o principal fenômeno com pedras de tamanho até médio a grande na cidade portuária. No fim da tarde, granizo atingiu Viamão (Região Metropolitana de Porto Alegre).

O período de instabilidade, entretanto, está chegando ao fim. “Ao menos até o dia 10, espera-se um predomínio do tempo firme no Rio Grande do Sul”, prevê a Metsul. “Trata-se de uma excelente notícia para quem está nas praias, uma vez que serão muitos dias de sol pela frente. Por outro lado, o ar mais frio e de alta pressão que vai estar sobre o mar e trazer os dias de sol vai favorecer tempo ventoso no litoral.

