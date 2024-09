Rio Grande do Sul Setores produtivos do Rio Grande do Sul mantêm ritmo de recuperação e aumentam vendas em julho

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2024

Comercialização da indústria cresce 30% em relação a maio; varejo expande 40% O resultado é decorrente, em parte, ao efeito calendário, uma vez que o mês de julho teve três dias úteis a mais.

O boletim econômico da Receita Estadual, divulgado nesta sexta-feira (13), aponta que houve, pelo segundo mês consecutivo, crescimento nas vendas da indústria, atacado e varejo no Rio Grande do Sul, confirmando o ritmo de recuperação econômica após as enchentes.

O levantamento, baseado em documentos fiscais do Estado, mostra uma resposta positiva do setor produtivo às diversas ações de estímulo à retomada promovidas pelo governo. Entre as medidas do Plano Rio Grande, os aportes para concessão de crédito subsidiado às empresas têm sido um dos principais motores do processo de reconstrução do RS.

De acordo com o boletim, as vendas da indústria gaúcha em julho cresceram 8% em relação ao mesmo mês do ano anterior, o que indica uma trajetória consistente de recuperação. Quando comparado a maio, período de maior paralisação econômica, o aumento chegou a 30%.

Com a expansão, o segmento atingiu o maior nível de comercializações desde novembro do ano passado. O setor industrial movimentou R$ 48,8 bilhões em julho, acumulando quase R$ 300 bilhões em transações no ano.

Entre os destaques da retomada está o setor coureiro-calçadista, que apresentou crescimento de 23% nas vendas em relação a junho, com uma circulação de mercadorias no valor de R$ 1,9 bilhão – impulsionada sobretudo pela demanda de outros estados.

Embora ainda não tenha atingido os níveis pré-enchentes, o segmento mostra resiliência diante de um cenário em que 48% das empresas — aproximadamente 3 mil — chegaram a ser afetadas pelas inundações. A indústria de móveis, impulsionada pela forte demanda de reconstrução dos lares, também registrou crescimento de 6,9% em relação ao mês anterior.

O setor atacadista, alavancado pela alta demanda por bens de consumo, registrou um aumento de 6% em julho, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, totalizando R$ 20,3 bilhões em transações.

Em relação a maio, o crescimento foi de 13%. O impacto da expansão refletiu no varejo, que registrou um aumento de 7% em julho, se comparado ao mesmo mês de 2023. Trata-se de uma elevação de 40% na comparação com maio – o melhor desempenho do segmento desde outubro do ano passado.

Segundo a secretária da Fazenda, Pricilla Santana, o aquecimento da demanda, impulsionado pelos incentivos governamentais e pela resiliência dos setores produtivos, está fortalecendo a economia e a arrecadação fiscal.

“Os setores produtivos do Rio Grande do Sul estão respondendo de forma eficiente à crescente demanda por bens de consumo, especialmente por parte da população que está reconstruindo seus lares e negócios. Isso demonstra o impacto positivo dos incentivos oferecidos pelo governo e a capacidade de adaptação e resiliência dos setores produtivos diante das adversidades”, avaliou.

O desempenho de parte dos setores industriais será tema de discussão na próxima rodada dos Diálogos Setoriais, que começa na quarta-feira (18), com transmissão pelo canal da Secretaria da Fazenda no YouTube.

Os encontros contarão com a participação de representantes da Receita Estadual e de entidades empresariais, com o objetivo de analisar o desempenho setorial e projetar a atividade econômica dos próximos meses.

