Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2023

Problema acontece quando o celular é atualizado para o iOS 16.3.1. (Foto: Reprodução)

Usuários do Google Fotos têm reclamado que o aplicativo está fechando sozinho no iOS 16.3.1, sistema operacional do iPhone. O problema não afeta todo mundo, segundo o site de tecnologia “The Verge”.

O fechamento inesperado está concentrado somente no aplicativo de fotos. Google Maps, Google Drive e Gmail seguem funcionando normalmente.

Após as reclamações, a empresa disponibilizou uma atualização para corrigir a falha. “Problemas informados pelos usuários foram corrigidos”, informa o Google na página do serviço na App Store, loja de aplicativos da Apple.

Como resolver

A atualização que corrige esse “bug” está disponível para todos desde 14 de fevereiro. Veja como corrigir: Abra a App Store e procure por “Google Fotos”; Verifique se a versão 6.23.1 está disponível; Por fim, clique no botão azul “Atualizar” e faça o teste.

Backup

Fazer backup de suas fotos e vídeos é crucial para garantir que eles não sejam perdidos ou corrompidos em caso de problemas com o dispositivo de armazenamento. Com o Google Fotos, você pode fazer backup ilimitado de suas fotos e vídeos com alta qualidade gratuitamente, tornando-o uma solução de backup ideal. Nesta reportagem, vamos mostrar como fazer backup para o Google Fotos e proteger suas memórias para sempre.

Passo a passo: Como fazer backup para o Google Fotos

Baixe o aplicativo Google Fotos em seu smartphone ou acesse a página do Google Fotos no navegador do seu computador; Faça login na sua conta do Google, se ainda não estiver logado; No aplicativo, toque no ícone do menu (três linhas horizontais) no canto superior esquerdo e selecione “Configurações”; Na página de configurações, selecione “Fazer backup e sincronização”; Selecione “Fazer backup de fotos e vídeos” e escolha a qualidade de backup que deseja (Alta qualidade ou Qualidade original); A opção “Alta qualidade” permite backup ilimitado gratuito com compressão de qualidade, enquanto a opção “Qualidade original” tem um limite de armazenamento gratuito de 15 GB e mantém a qualidade original das fotos; Selecione as pastas que deseja fazer backup e clique em “Iniciar backup” para iniciar o processo de backup.

O Google Fotos fará backup de suas fotos e vídeos automaticamente em segundo plano sempre que seu dispositivo estiver conectado à Internet e em carregamento. Você também pode iniciar o backup manualmente tocando no ícone de nuvem com uma seta no aplicativo.

