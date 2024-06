Acontece Sexta edição da Semana de Arte Stemmer Rodrigues reúne críticas à Inteligência Artificial

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2024

Obras como "Selbstporträt Acryl " do artista internacional Lorenz Bauschatz está entre as atrações da mostra.

Para celebrar a arte em seus diversos aspectos e manifestações, a Stemmer Rodrigues promoverá a sexta edição de sua Semana de Arte no dia 30 de junho. Nesta edição solidária, a renda de algumas obras doadas pelos artistas participantes será 100% revertida em doação para a Fundação Pão dos Pobres, organização fortemente atingida pelas enchentes de maio. O evento, localizado no edifício Vista — empreendimento mais recente da incorporadora e escritório de arquitetura — (Rua Eng. Adolfo Stern, 80) a entrada é franca e aberta ao público das 15h às 20h.

Idealizado em 2012 como uma homenagem aos 90 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, o projeto mescla formas e expressões artísticas com irreverência e dialogando com temas atuais. A edição desse ano destacará a combinação inovadora de tecnologia e arte, através da Inteligência Artificial, proporcionando uma experiência visual singular para cada visitante.

Contando com curadoria da arquiteta e diretora de projetos Ingrid Stemmer, a mostra reúne trabalhos de diversos artistas gaúchos e conta com uma atração internacional. Entre telas, gravuras e esculturas, Ingrid ressalta que a edição será única e especial para todos, “além de celebrar a inovação no campo da arte digital, explorando as possibilidades da inteligência artificial, também será marcado pela solidariedade”, afirma a diretora.

Trabalhos da série “Aqui tinha alguém” e a ilustração desenvolvida por Ricardo Pirecco para arrecadar doações para ajudar as pessoas atingidas pelas enchentes no RS estarão presentes na exposição. Inspirado na história da arte, com destaque para os mestres do Renascimento Italiano, Nelson Wilbert também expõe suas obras no local. Já Felix Bressan traz novos conceitos de transfiguração e transmutação em quatro de suas esculturas. Ademais, as fotografias de Nathan Carvalho, a coleção de 12 telas utilizando inteligência artificial generativa do designer Felipe Rijo e o trabalho poético visual da artista Vera Reichert estarão disponíveis para visitação.

O destaque internacional da mostra, o artista alemão Lorenz Bauschatz, irá disponibilizar cinco reproduções das suas obras para serem revertidas integralmente à doação e se mostra solidário com a situação atual do Rio Grande do Sul. “Considero muito importante apoiar financeiramente as pessoas em situações de emergência, especialmente se seus recursos forem muito limitados. Juntos podemos ajudar e tentar garantir que todos tenham o privilégio de se envolver em coisas bonitas como a arte novamente”, finaliza Lorenz.

Stemmer Rodrigues

Com mais de 30 anos de atuação, a Stemmer Rodrigues se destaca pela produção arquitetônica autoral em residências e incorporações. O escritório é comandado pelos arquitetos Paulo Henrique Rodrigues, Ingrid Stemmer e Roberto Stemmer.

2024-06-28