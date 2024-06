Rio Grande do Sul Polícia prende três pessoas por suspeita de saques durante as enchentes em Eldorado do Sul

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











As ações criminosas teriam ocorrido entre os dias 2 e 10 de maio. Foto: Divulgação/PC As ações criminosas teriam ocorrido entre os dias 2 e 10 de maio. (Foto: Divulgação/PC) Foto: Divulgação/PC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Três pessoas foram presas em Eldorado do Sul (RS), um dos municípios mais atingidos pelas enchentes de maio, nessa sexta-feira (28) por suspeita de participação em saques a casas e empresas.

Conforme a Operação Improbus, 17 empresas da cidade registraram boletins de ocorrência durante o período de calamidade. As ações criminosas teriam ocorrido entre os dias 2 e 10 de maio. Segundo a delegada Luciane Bertoletti, titular da DP/Eldorado do Sul, a ação teve como alvos principais indivíduos vinculados à Câmara Legislativa de Eldorado do Sul, que utilizando identificação de órgão público, bem como materiais que deveriam estar sendo usados no auxílio à população, ingressaram em empresas do município e furtaram/roubaram itens, somando um prejuízo de milhões aos proprietários.

Foram cumpridos sete cautelares (mandados de prisão e busca e apreensão) visando o combate aos crimes de furto e roubo praticados durante o período de calamidade que assolou o município de Eldorado. Anteriormente, na primeira parte da ofensiva, foram presos 10 indivíduos e toneladas de materiais provenientes dos crimes.

Em nota, a prefeitura de Eldorado do Sul também confirmou que diversos produtos foram subtraídos da atual sede da Defesa Civil do município.

“A Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul, através da Defesa Civil Municipal, vem por meio desta nota esclarecer informações veiculadas recentemente sobre indivíduos envolvidos em atividades durante o período de enchentes na região. É importante ressaltar que os indivíduos mencionados nas notícias não são integrantes da Defesa Civil do município de Eldorado do Sul, pois não possuem vínculo oficial com nossa instituição.

Salientamos que durante a situação de emergência diversos itens foram subtraídos da sede da Defesa Civil que está temporariamente no Centro Administrativo da Prefeitura, bem como os demais locais do munícipio. Assim, o uso de coletes não implica necessariamente a condição de membro oficial.

A Secretaria Municipal de Obras e Viação (SMOV) esclarece que a informação sobre a retroescavadeira supostamente locada pela Prefeitura não procede, pois todos os equipamentos vinculados a Prefeitura possuem contrato de prestação de serviços.

Reiteramos nosso compromisso com a transparência e com a proteção da população durante situações de emergência. Estamos colaborando com as autoridades competentes para esclarecer os fatos e tomar as medidas cabíveis diante desta situação. Contamos com o apoio e a compreensão de todos os cidadãos de Eldorado do Sul neste momento, reafirmando nosso compromisso com o serviço público e com o bem-estar da comunidade.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/policia-prende-tres-pessoas-por-suspeita-de-saques-durante-as-enchentes-em-eldorado-do-sul/

Polícia prende três pessoas por suspeita de saques durante as enchentes em Eldorado do Sul

2024-06-28