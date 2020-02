Celebridades Sheila Mello exibe curvas ao posar com lingerie transparente

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

Sheila Mello impressionou os seguidores na tarde desta sexta-feira (21) ao compartilhar uma foto ousadíssima em seu perfil do Instagram.

Na imagem, a eterna loira do “É o Tchan” ostentou o corpo sarado ao sensualizar com lingerie vermelha transparente.“Sob o olhar do meu querido Anderson Macedo”, escreveu a dançarina na legenda que acompanhou o clique.

Os fãs, para variar, fizeram questão de elogiar as curvas esculturais de Sheila. “Que musa”, disse um. “Poderosa”, exaltou outro. “Está de parabéns”, concluiu um terceiro.

Aos 41 anos, Sheila Mello é mãe de Brenda, de 6 anos, fruto do relacionamento com o ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa.

Longe do Carnaval em 2020, Sheila Mello explicou o motivo de ter abandonado o carnaval na avenida. Segundo a musa, agora ela se dedica mais ao seu grupo de dança.

