Acontece Shopping João Pessoa, em Porto Alegre, tem novo horário de funcionamento

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O empreendimento informou que atende todas as medidas de proteção à saúde durante a pandemia Foto: Divulgação O empreendimento informou que atende todas as medidas de proteção à saúde durante a pandemia. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Após uma semana da reabertura, o Shopping João Pessoa, em Porto Alegre, avaliou a necessidade de novos horários de funcionamento para seu público, seguindo as determinações do Decreto Municipal 20.583/2020.

A partir desta segunda-feira (1°), o shopping abre de segunda a sábado, das 11h às 19h, sendo o atendimento prioritário para grupos de risco ao coronavírus de segunda a sexta, das 10h às 11h, para banco, lotérica e farmácia.

Aos domingos e feriados, o shopping estará fechado, operando apenas o supermercado, das 8h às 16h, com acesso pela porta independente que a loja possui pela Praça Piratini.

O empreendimento informou que atende todas as medidas de proteção à saúde previstas pelas autoridades no enfrentamento à pandemia de Covid-19: atendimento com 50% da capacidade, uso obrigatório de máscaras em seu interior, aferição de temperatura, totens com álcool em gel distribuídos pelos ambientes, bancos dos corredores removidos e fraldário fechado. A praça de alimentação funciona com distanciamento de dois metros entre as mesas e está vetado o sistema de buffet. Permanecem fechadas ainda as operações de cinema, entretenimento e atividades infantis.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece