Houve queda de 3,27% no número total de pedidos de benefícios em análise entre fevereiro e março e também caíram os pedidos em análise até 45 dias e acima desse período. A região Sudeste (747.709) concentrava em março o maior número de pedidos represados, seguida por Nordeste (486.361), Sul (293.956), Norte (145.995) e Centro-Oeste (128.288).

O tempo médio de concessão de benefícios no País era de 69 dias em março, ante 72 dias em fevereiro. Por lei, os pedidos devem ser analisados em um prazo de até 45 dias. Os Estados com maior tempo em março eram Tocantins, Piauí e Alagoas, com o recorde de 90 dias para concessão. No RS, o tempo médio ficou em 66 dias.