Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

A Rede Laghetto Hotéis em parceria com o Hospital Arcanjo São Miguel promove show beneficente do Guri de Uruguaiana em Gramado, na Serra Gaúcha. O espetáculo acontece na quinta-feira, 12 de março, às 19h, no Expogramado. Toda a renda será destinada ao Hospital Arcanjo São Miguel.

Os ingressos custam R$ 40 antecipados e R$ 50 na hora e podem ser adquiridos nos seguintes locais: Lojas Roloff, Kelvin Ortiz – Vidros, Espelhos e Alumínios, Cervejaria Grambier, Mundo das Capas, Lojas Alladin, Armazém 845, CDL Gramado, Farmácia Agafarma – Gramado, Jornal Integração de Canela, Lojas Rede Mundi Calçados de Gramado e Canela e também na recepção do Hospital, além da sala do Cartão Amigo São Miguel.

Vale lembrar que o horário do show foi adiantado para não interferir com o clássico Grenal pela Copa Libertadores da América no mesmo dia. E o Guri de Uruguaiana ainda não decidiu em qual dos dez hotéis das Rede Laghetto em Gramado – ou da unidade em Canela – irá se hospedar para também assistir ao jogo na sequência.

Mais informações: www.laghettohoteis.com.br.

