Sicoob Credicapital retorna R$ 3,5 milhões em juros ao capital para cooperados

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2022

Em 2021, a cooperativa cresceu 34% em captação, 50% em oferta de crédito, 22% em número de cooperados e se aproximou da marca de R$ 1,3 bilhão em ativos. (Foto: Divulgação/Sicoob)

O Sicoob Credicapital retornou, no dia 31 de dezembro de 2021, aos seus cooperados R$ 3,5 milhões por meio do pagamento dos juros ao capital social. Os valores foram depositados em conta capital e foram calculados com 100% de rendimento da taxa Selic, o valor máximo permitido por lei.

Em 2021, a cooperativa cresceu 34% em captação, 50% em oferta de crédito, 22% em número de cooperados e se aproximou da marca de R$ 1,3 bilhão em ativos. “Essa conquista foi possível porque o nosso cooperado confiou em nosso trabalho e esteve conosco durante todo o ano realizando suas movimentações financeiras”, destaca o diretor superintendente, Valdir Pacini.

Outro destaque foi a ampliação na rede de atendimento, com novas e modernas agências no Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Ao todo, foram 13 inaugurações.

“O nosso plano de expansão é ainda maior para 2022. Estamos trabalhando para entregar mais 17 pontos de atendimento, entre agências e escritórios de negócios, reforçando o compromisso do Sicoob de ser uma das maiores redes de atendimento financeiro do Brasil, para receber nosso cooperado cada vez melhor, onde quer que ele esteja”, comenta o diretor de Mercado, Waldemar Paetzold.

O Sicoob Credicapital encerra o ano com mais de 49 mil cooperados e um resultado histórico, que reflete a credibilidade e desenvolvimento da cooperativa ao longo dos 20 anos de atuação.

“Vivemos um ano marcado pelo crescimento. Ampliamos a oferta de crédito e a equipe de atendimento e suporte, chegando a 400 colaboradores. Tudo para oferecer ao nosso cooperado ainda mais qualidade e um atendimento diferenciado”, destaca do diretor Administrativo Financeiro, Leandro Kühl.

Para 2022, a cooperativa se prepara para mais um salto de crescimento. “Seguimos conectando pessoas para promover justiça financeira e prosperidade, e a participação do nosso cooperado é muito importante para que esse propósito seja colocado em prática”, finaliza o presidente do Conselho de Administração, Guido Bresolin Júnior.

