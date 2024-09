Acontece Sicredi encerra o Plano Safra 2023/2024 com mais de 172 mil operações realizadas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2024

Em nível nacional, o Sicredi liberou volume recorde de financiamentos aos produtores rurais Foto: Divulgação Em nível nacional, o Sicredi liberou volume recorde de financiamentos aos produtores rurais. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Sicredi encerrou o Plano Safra 2023/2024 com mais de 172 mil operações realizadas no Rio Grande do Sul. Em volume concedido, o valor liberado chegou a R$ 18,6 bilhões.

Com relação ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), o Sicredi financiou R$ 6,4 bilhões, o que representa 108 mil operações ou 63% do total de contratos realizados no Estado.

“O Sicredi é uma das instituições que mais fomentam o agronegócio no País, e os números do Plano Safra mostram o protagonismo da instituição no Rio Grande do Sul. Em carteira de crédito rural, contabilizamos quase R$ 30 bilhões. Além disso, a forte presença em toda a cadeia do agronegócio e a proximidade com os associados são elementos fundamentais para garantir o fomento ao desenvolvimento local e regional. O crescente aumento nas operações a cada ano confirma o interesse genuino do Sicredi em levar, ao maior número de pessoas, a oportunidade de crescimento econômico sustentável”, disse o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

Em nível nacional, o Sicredi liberou volume recorde de financiamentos aos produtores rurais. Foram R$ 56,9 bilhões em mais de 320 mil operações, considerando R$ 17,5 bilhões em Cédulas de Produtor Rural (CPR). Os principais públicos atendidos foram os pequenos e médios produtores, que concentraram 89% do total de operações (sem considerar as operações de CPR), totalizando R$ 24,3 bilhões em volume de crédito.

Plano Safra 2024/2025

O Sicredi disponibilizará R$ 66,5 bilhões aos produtores rurais no Plano Safra 2024/2025. O valor representa aumento de 17% em relação ao concedido no ano-safra anterior, e a previsão é de liberação em mais de 350 mil operações atendendo, majoritariamente, pequenos e médios produtores. A instituição financeira também prevê expansão significativa de 17% na concessão de créditos por meio de CPR, alcançando R$ 20,5 bilhões à disposição dos produtores. Para a agricultura familiar, o Sicredi vai oferecer R$ 13,6 bilhões e, para os produtores de médio porte, outros R$ 15,6 bilhões.

