Encontro de Mulheres e de Jovens, lançamento da ExpoAgro e inaugurações marcarão os 57 anos da Cotricampo

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2024

Ao longo dos anos, a Cotricampo se consolidou como uma importante parceira para os agricultores. Foto: Divulgação Ao longo dos anos, a Cotricampo se consolidou como uma importante parceira para os agricultores. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Neste sábado (14), a Cotricampo completa 57 anos de fundação. Para marcar a data de forma comemorativa, diversos eventos estarão acontecendo na sexta-feira (13) e também no sábado.

Às 9h de sexta-feira inicia o 9º Encontro Regional de Mulheres Cooperativadas, na sede social da Afucampo. Ano após ano, este evento vem crescendo e se consolidando como um espaço de interação da cooperativa com o público feminino, garantindo um espaço de protagonismo para as mulheres no setor agropecuário. As atividades acontecerão até 15h30min.

Ainda na manhã de sexta, a partir das 11h, acontecerá o evento de inauguração oficial da nova unidade de recebimento de grãos e insumos da Cotricampo, no município de São Valério do Sul. Autoridades, lideranças de núcleo dos 17 municípios de atuação da cooperativa, associados e demais convidados estarão participando.

No período da noite, ocorre o evento de lançamento oficial da 9ª ExpoAgro Cotricampo, na sede social da Afucampo, a partir das 18h30min. O ato terá transmissão ao vivo, para todo o Brasil, pelo Canal Rural e pelas redes sociais da Cotricampo. Representantes de empresas patrocinadoras e expositoras, lideranças de entidades apoiadoras, autoridades e demais convidados participarão.

No sábado, o dia iniciará com o 7º Encontro Regional de Jovens Cooperativados, a partir das 9h, na sede da Afucampo, reunindo mais de 400 jovens de toda a região. Três painéis serão apresentados ao longo do dia, tratando sobre inovação, sustentabilidade, novas tecnologias e sucessão familiar rural compartilhada. A Cotricampo também ocupará um espaço institucional, com foco na ferramenta SmartCoop, especialmente sobre o suporte para emissão de nota fiscal eletrônica para produtores rurais.

Finalizando as programações, no sábado, às 10h30min, acontecerá a reinauguração do Centro Administrativo da cooperativa e inauguração dos investimentos na unidade matriz, em Campo Novo, com apresentação da remodelação da sede, especialmente o segundo pavimento que foi construído, além das melhorias e ampliações externas, onde se destaca a modernidade e a sustentabilidade.

Na semana seguinte, dia 19 de setembro, ainda acontecerá o Baile dos Funcionários da Cotricampo, com recepção a partir das 19h30min, show de talentos, jantar, homenagem aos colaboradores com mais tempo de cooperativa e baile.

Para o diretor-presidente, Gelson Bridi, todos esses momentos estarão reforçando a capacidade da Cotricampo em se fortalecer e entregar para os associados e para a comunidade regional, serviços e negócios que ajudem a alavancar o desenvolvimento socioeconômico de forma contínua, além de valorizar o grupo de colaboradores. “Somos protagonistas da nossa história. E com essa responsabilidade, seguimos nossos propósitos: vencendo limites e gerando riquezas”, conclui Bridi.

Agenda

13/09 (sexta-feira)

9h – 9º Encontro Regional de Mulheres Cooperativadas (Local: Afucampo)

11h – Inauguração da Unidade de Recebimento de Grãos e Insumos (Local: São Valério do Sul)

18h30min – Evento de Lançamento Oficial da 9ª ExpoAgro Cotricampo (Local: Afucampo)

14/09 (sábado)

9h – 7º Encontro Regional de Jovens Cooperativados (Local: Afucampo)

10h30min – Reinauguração do Centro Administrativo Cotricampo (Local: Centro Administrativo)

19/09 (quinta-feira)

19h30min – Baile dos Funcionários da Cotricampo – Baile da Cuca e Linguiça (Local: Afucampo)

