Sicredi União Metropolitana RS inaugura agência na Avenida Independência, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2021

(Foto: Sicredi)

Acontece nesta quarta-feira, dia 17 de novembro, às 9h, a inauguração da agência Independência. Situada no número 925, da Avenida Independência, em Porto Alegre, ela integra o processo de expansão da Cooperativa Sicredi União Metropolitana neste ano, que ainda prevê novas agências em Canoas, no bairro Niterói, e em Sapucaia do Sul, no centro da cidade. Com isto, 30 novas vagas de trabalho serão abertas até o final de 2021.

Neste novo espaço, na Avenida Independência, estará à disposição uma agência ampla, moderna e com uma equipe preparada para prestar consultoria financeira, agregar renda e contribuir com a qualidade de vida dos associados e da sociedade. Com o foco no relacionamento próximo e duradouro o objetivo é tornar esta região da capital gaúcha cada vez mais próspera. “É encantador desenvolver pessoas e apoiar o crescimento e fortalecimento dos locais onde atuamos. Quanto mais os nossos associados crescem, mais crescemos juntos e construímos uma Cooperativa forte e sólida para as próximas gerações”, comenta a Líder Regional – Agência Independência, Karina Ostrowski.

Conforme o Presidente da Sicredi União Metropolitana RS, Ronaldo Sielichow, em 2020, um estudo realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), encomendado pelo Sicredi, analisou dados econômicos de todas as cidades brasileiras com e sem cooperativas de crédito entre 1994 e 2017 e cruzou informações do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE). A pesquisa concluiu que o cooperativismo incrementa o Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos municípios em 5,6%, cria 6,2% mais vagas de trabalho formal e aumenta o número de estabelecimentos comerciais em 15,7%, estimulando, portanto, o empreendedorismo local. “Para nós, as melhores escolhas são aquelas que trazem resultados para todos. E é por este, entre outros motivos, que o bairro Independência de Porto Alegre, foi escolhido para estarmos presentes com uma agência”, avalia Sielichow.

Além disso, através do Fundo de Desenvolvimento Social, os associados destinam parte dos resultados da cooperativa para ajudar a sociedade, por meio de projetos que desenvolvam a cultura, educação, esporte, meio ambiente, saúde e segurança. “Somos uma instituição financeira diferente, pois, ao se associar, as pessoas passam a ser donas do negócio, tendo voz sobre as decisões, participando dos resultados e ainda contribuindo para o desenvolvimento local. Assim, criamos laços de confiança que nos permitem crescer juntos”, explica o Presidente.

A Cooperativa Sicredi União Metropolitana RS tem mais de 59 mil associados, 22 agências e atua nas cidades de Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Glorinha, Gravataí, Sapucaia do Sul e Viamão, além da capital. O ano de 2021 contabiliza a abertura de 04 novas agências. No mês de outubro, foi inaugurada a agência Hípica, na Avenida Edgar Pires de Castro, 1570, na zona sul de Porto Alegre.

Sobre o Sicredi:

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 25 estados e no Distrito Federal, com mais de 2 mil agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

