Silas Malafaia fica em silêncio na Polícia Federal e diz que vai falar após saber de teor do inquérito

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

PF cumpriu mandado de busca pessoal e de apreensão de celulares contra ele no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Foto: Reprodução PF cumpriu mandado de busca pessoal e de apreensão de celulares contra ele no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O pastor Silas Malafaia ficou em silêncio em depoimento à Polícia Federal (PF). O pastor afirmou que usou o direito constitucional porque ele e o advogado não tiveram acesso ao inquérito, mas afirmou que pretende falar às autoridades.

Nessa quarta-feira (20), a Polícia Federal cumpriu mandado de busca pessoal e de apreensão de celulares contra ele no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no inquérito que apura o crime de coação no curso do processo.

Essa coação, segundo a PF, foi cometida contra autoridades que conduzem o processo da tentativa de golpe de Estado, no qual Jair Bolsonaro e ex-integrantes de seu governo são réus.

Segundo o procurador-geral, Paulo Gonet, a PF obteve diálogos e publicações nos quais Malafaia ” aparece como orientador e auxiliar das ações de coação e obstrução promovidas pelos investigados Eduardo Nantes Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro”. Malafaia também está proibido de deixar o País e não pode conversar com os outros investigados.

“Babaca”

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) gravou um vídeo com uma mensagem a Silas Malafaia, horas depois de vir a público um áudio em que o pastor o chama de “babaca” e ameaça “arrebentar” com ele gravando um vídeo. O líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo fez as declarações em uma conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai do parlamentar, sobre as tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos contra o Brasil.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro contemporizou a situação. Disse que os áudios foram obtidos numa suposta “fishing expedition” contra o pai, em que autoridades, segundo ele, “pegam o celular e vazam o que interessa”.

O deputado classificou a divulgação das informações como uma “cortina de fumaça para o que realmente importa”.

“Moraes e Dino estão tendo um tempo muito ruim com os bancos, sabem que não vão ganhar essa parada, pois não existe cenário de vitória para o STF. Diante disso tudo, estou aqui para dizer o seguinte: pastor Silas Malafaia, tamo junto [sic]. O senhor está sofrendo os últimos atos desse regime”, disse Eduardo.

O deputado se referiu à aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e às ameaças de medida semelhante contra o também ministro Flávio Dino — sem citar diretamente as sanções americanas, o magistrado determinou em um processo de outro tema a dependência de “expressa autorização” da Corte para eventuais cancelamentos de contratos e bloqueios de ativos e transferências para o exterior. A decisão deixou bancos num dilema.

Eduardo Bolsonaro disse que as medidas cautelares contra Malafaia são um ato de “desespero”.

“É aquela situação do desespero, que não sabem mais o que fazer. Tem gente até achando que o [Donald] Trump vai mudar de ideia ou pensando que é igual o Brasil, que a depender do escritório de advocacia que você contrate eles podem reverter as coisas. Nos Estados Unidos, a banda toca diferente. Tamo junto, pastor. O senhor, igual a mim, está preocupado com Brasil e com os brasileiros. Bola para frente”, destacou.

Os áudios foram encontrados pela Polícia Federal (PF) no celular de Bolsonaro e enviados nesta quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF), junto com o relatório no qual o ex-presidente e seu filho foram indiciados por coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

