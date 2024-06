Saúde Silencioso, câncer de rim mata milhares de brasileiros por ano; saiba como identificar a doença

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2024

Os rins são uma espécie de órgão multitarefa no corpo, cumprem diversas funções e todas elas são fundamentais para a sobrevivência.

Ao longo deste mês de junho, urologistas brasileiros irão se dedicar à campanha para alertar sobre o câncer de rim, doença que matou cerca de dez mil pessoas entre 2019 e 2021 no país, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). Urologistas dedicam mês à campanha de alerta sobre a doença, que geralmente é assintomática.

“O câncer de rim é uma doença que afeta homens e mulheres, mas tem uma maior incidência em homens, entre 50 e 70 anos. O problema do câncer de rim é que, em geral, ele é totalmente assintomático. O sinal mais frequente deste tipo de câncer é a presença de sangue na urina”, disse o presidente da SBU, Luiz Otávio Torres.

De acordo com a SBU, além de provocar milhares de mortes, o câncer de rim levou à necessidade de realização de 18 mil procedimentos de nefrectomia (retirada total ou parcial do órgão).

O câncer renal corresponde a 3% dos tumores malignos urológicos e tem entre seus fatores de risco o tabagismo. A campanha está sendo realizada em junho, porque o Dia Mundial do Câncer de Rim será celebrado no dia 20 deste mês.

Os rins são uma espécie de órgão multitarefa no corpo, cumprem diversas funções e todas elas são fundamentais para a sobrevivência. Por um lado, se desfazem de produtos finais do metabolismo, como a ureia. Além disso, regulam o equilíbrio de líquidos no corpo, retendo água quando há perigo de desidratação e a eliminando quando está em excesso. Uma terceira função é a de ajustar os níveis de minerais como sódio e potássio no sangue. Por último, sintetizam hormônios que estimulam a produção de glóbulos vermelhos e regulam a pressão arterial.

A medicina conhece muito bem as funções que os rins desempenham, no entanto, ao contrário do que acontece com outros tumores, até agora não se conhece fatores de risco determinantes para o aparecimento de um câncer renal.

O câncer nos rins também está relacionado à idade. Quanto maior a expectativa de vida, mais casos de câncer. No corpo, são produzidas constantemente mutações nas células que poderiam provocar um tumor se não fosse pelo sistema imunológico se encarregando de eliminá-las. Porém, com a idade, essa defesa do corpo perde eficácia. Essa é uma das razões pelas quais a probabilidade de ter um câncer em idades mais avançadas é maior que em pessoas mais jovens. Os tumores renais são diagnosticados mais frequentemente entre a quinta e a sétima década de vida, e o sintoma mais comum é a hematúria, o sangramento na urina.

